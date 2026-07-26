L’asse Torino-Parigi entra nel vivo: il ritorno dell’attaccante francese resta la priorità dei bianconeri, ma all’orizzonte spuntano nuovi e inaspettati scenari

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L’asse Torino-Parigi è sempre più rovente. La Juventus continua il braccio di ferro con il PSG per l’oggetto del desiderio Kolo Muani, ma il dialogo tra i due club non si limita soltanto all’attaccante francese: sul tavolo ci sono anche i nomi di Suzuki e Chevalier. Sono giorni decisivi per il futuro dell’ex Eintracht, ma non sono esclusi colpi di scena capaci di aprire scenari di mercato inattesi.

Juventus-PSG, mercato bollente: il punto su Kolo Muani

Una (parziale) buona notizia per Luciano Spalletti arriva dal fronte uscite: nella giornata di lunedì è atteso a Lione Openda, pronto a ritrovare l’ex tecnico di Roma e Milan Paulo Fonseca. Non si tratta di una cessione a titolo definitivo, ma di un prestito da 3 milioni di euro che permetterà comunque alla Juventus di liberarsi dell’ingaggio da 7,4 milioni lordi del belga.

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Un risparmio importante che consentirà ai bianconeri di compiere un nuovo passo verso l’obiettivo numero uno: Kolo Muani. L’attaccante francese sta rifiutando altre destinazioni per forzare il suo ritorno a Torino, dove ha lasciato un ottimo ricordo nella seconda parte della stagione 2024/25. Carnevali e Massara contano di chiudere l’operazione su una valutazione vicina ai 40 milioni di euro nonostante i 50 richiesti dal PSG e resta ancora da trovare l’intesa sulla formula. A quanto pare, i francesi iniziano a valutare l’ipotesi prestito, ma solo se con obbligo di riscatto.

Luis Enrique sfida la Juventus per Suzuki

Nei giorni scorsi era emerso il forte interesse della Juventus per Zion Suzuki, alimentato anche dalle difficoltà incontrate nella trattativa per Emiliano “Dibu” Martinez, con l’Aston Villa che continua a fare muro per il portiere argentino. Il classe 2002 del Parma, protagonista ai Mondiali nordamericani con la maglia del Giappone, ha però attirato anche l’attenzione del Paris Saint-Germain. Il club guidato da Luis Enrique starebbe infatti valutando la possibilità di presentare un’offerta per affiancarlo al russo Safonov. Il Parma lo valuta circa 30 milioni di euro: se il PSG decidesse realmente di accelerare, per la Juve sarebbe complicato competere con la potenza economica dei campioni di Francia ed Europa.

Proposto Chevalier: la risposta di Carnevali

La scorsa estate Luis Enrique aveva puntato forte su Lucas Chevalier, portiere esploso tra i pali del Lille, decidendo di affidargli la porta dopo la separazione con Gigio Donnarumma. Ma l’investimento da 40 milioni di euro non ha dato i risultati sperati: l’estremo difensore francese ha perso rapidamente il posto a favore di Safonov, vivendo una stagione complicata culminata anche con la mancata convocazione al Mondiale da parte di Deschamps.

Come spiegato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Chevalier è stato proposto alla Juventus, ma da parte di Carnevali è arrivato un secco rifiuto. Per la porta bianconera restano quindi in corsa le piste che portano a Dibu Martinez e Suzuki, senza dimenticare Vicario, in uscita dal Tottenham.