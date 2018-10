Juventus punita per i cori anti-Napoli: la decisione

Juventus-Genoa senza tifosi in Curva Sud per i bianconeri. Questa la decisione presa dal Giudice Sportivo in conseguenza dei cori intonati dal pubblico, presente nel settore in questione dell'Allianz Stadium, in occasione della partita interna con il Napoli.

Come si legge nel dispositivo, la decisione è stata presa a seguito di alcuni cori individuati come discriminatori a livello territoriale e per altri indirizzati a Kalidou Koulibaly che sono stati invece valutati discriminatori con matrice di natura razziale.

Sia la Juventus che il Napoli sono stati inoltre multati, la società bianconera per gli stessi cori dei suoi tifosi, quella partenopea per l'intemperanza di un suo sostenitore, reo di aver lanciato un seggiolino verso gli avversari.

Ecco le motivazioni fornite dal Giudice sportivo: "Obbligo di disputare una gara con i settori 'Tribuna Sud 1° e 2° anello' privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l'impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all'art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale".

Questa invece la spiegazione fornita riguardo alla società azzurra: "Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell'Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all'arresto del responsabile".

