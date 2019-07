Juventus, può partire a sorpresa un pupillo di Sarri

Come un anno fa, potrebbe venire dalla Juventus la soluzione ai problemi di mercato del Milan, o almeno a una parte di essi. Possibilmente, si augurano in Via Rossi, con miglior fortuna di quanto avvenuto nell’estate 2018, quando nell’affare che riportò Bonucci in bianconero oltre a Higuain a Milano arrivò Mattia Caldara, che sarebbe poi stato condizionato per tutto l’anno da una serie di infortuni che gli hanno impedito di debuttare in campionato.

Sano come un pesce sembra invece Mirah Demiral, talentuoso difensore turco classe ’99 che la Juventus ha appena acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo per 18 milioni, dopo aver supervisionato all’arrivo in Italia del giocatore nello scorso gennaio, quando gli emiliani investirono 7,5 milioni. Al momento in casa Juve l’idea è di tenere Demiral in rosa, nonostante l’arrivo di De Ligt e la foltissima concorrenza, ma il Milan si è fatto sotto con decisione nella speranza di ottenere il giocatore prescelto da affiancare a capitan Romagnoli. Forte fisicamente e dotato di un ottimo stacco, già bravo e solido nell’uno contro uno nonostante la giovane età, Demiral sembra avere tutte le qualità di un difensore moderno, compreso il senso dell'anticipo. Per tutti questi motivi la Juve spara alto: no alla cessione a titolo definitivo se non con diritto di riacquisto e 30 milioni prezzo non trattabile.

Troppi per il Milan, che comunque non si arrende, ma valuta alternative. Una è di casa proprio a Torino e, secondo quanto riporta 'Tuttosport', risponde al nome di Daniele Rugani. L’ex empolese si giocherà proprio con Demiral il ruolo di prima alternativa ai centrali titolari De Ligt, Bonucci e Chiellini. Per competere in Italia e in Europa però in casa Juve sono convinti di avere necessità di cinque centrali di livello e difficilmente Sarri concederà il via libera alla cessione di uno dei propri pupilli, lanciato ai tempi di Empoli.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 18-07-2019 16:59