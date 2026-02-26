Juventus, quanti milioni in fumo senza la Champions, cosa cambia e chi andrà via: per i tifosi uno solo va rinnovato

Il mancato approdo agli ottavi comporta una perdita di 11 milioni, decisivo il quarto posto per capire che mercato sarà, dal web le prime sentenze

La rabbia e l’orgoglio. La Juventus esce a testa alta dalla Champions dopo aver sfiorato l’impresa con il Galatasaray ma è ancora furiosa per l’arbitraggio di Pinheiro, che avrebbe condizionato la partita. A voce alta si dice così, ma nelle stanze segrete tutti sanno che la qualificazione è stata compromessa all’andata e che anche al ritorno una rosa più qualificata avrebbe potuto centrare gli ottavi. E’ solo febbraio ma è già tempo di bilanci, economici e tecnici, per Madama che domenica è attesa da una partita fondamentale contro la Roma. Non centrare il quarto posto condizionerebbe pesantemente il prossimo mercato.

Quanti soldi ha perso la Juventus con il ko in Champions

Il doppio ko ai playoff non ha aggiunto un euro in più a quanto era già entrato nelle casse bianconere dopo la fase a gironi, salvo l’incasso di ieri allo Stadium. Da questa edizione di Champions la Juve ha guadagnato 64 milioni, così suddivisi

Partecipazione: 18,62 milioni di euro

Quota europea: 17,76 milioni di euro

Quota non europea: 9,34 milioni di euro

Posizione in classifica: 7,23 milioni di euro

Risultati: 9,1 milioni di euro

Bonus playoff: 1 milione di euro

Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro

TOTALE: 64,05 milioni di euro

Cosa cambia per il mercato bianconero

Se fosse andata agli ottavi si sarebbero aggiunti altri 11 milioni netti più i soldi legati agli incassi e agli eventuali punti conquistati sul campo, cifra che ovviamente sarebbe ulteriormente cresciuta in caso di avanzamento di turno. Pur con la consapevolezza che questa rosa va profondamente modificata, Madama dovrà fare i conti con i soldi in cassa e non sarà un mercato facile. Previste molte partenze, in pochi sicuri di restare: da Yildiz e McKennie a Kalulu e Gatti ma il resto è tutto un punto interrogativo. Molti tifosi hanno già le idee chiare e chiedono la rivoluzione per il prossimo anno, con un solo rinnovo garantito. Quello di Spalletti, giudicato il meno colpevole di tutti.

La sentenza dei tifosi della Juventus

Fioccano le reazioni sui social: “Speriamo bene … un buon mercato deve cominciare dalle vendite prima ancora che trovare 3 acquisti da Juve. Il resto potrebbe crescere con Spalletti” e poi: “Purtroppo l’hanno compromessa all’andata. L’arbitro non è stato all’altezza …che senso ha rivedere il fallo per dare il rosso diretto, non si capisce più niente. Devono sistemare la rosa partendo da Spalletti sicuramente.” e anche: “Alla Juve mancano dirigenti che capiscano di calcio la proprietà dovrebbe aver capito che mettere gente improvvisata non porta risultati. Punterei su due figure: Del Piero al posto o insieme a Chiellini e Platini come presidente”

C’è chi scrive: “Secondo me bisogna blindare subito Spalletti per il futuro. Stiamo parlando di un allenatore che sta gestendo una squadra con giocatori non scelti da lui. E la sua mano si vede.” e poi: “Nessun tifoso Juventino ha criticato Spalletti,che ha solo una colpa, quella di non aver gestito al meglio in difesa la partita di andata per contenere al minimo i gol” e ancora: “Spalletti è costretto a giocare con una serie di scarsoni impressionante, ancora non ci rendiamo conto ma quello che ieri hanno combinato David, Zeghrova e altri in altri momenti si vede raramente sui campi di calcio professionistici, noi li vediamo almeno una volta a partita”

Il web è scatenato: “È tempo di bilanci. NON sono da Juve: Di Gregorio, Perin, Cabal, Miretti , Adzic, Koopmeiners, Openda, Milik, Kostic, Holm, Boga. Per me non dovremmo rinnovare Vlahovic. Di tutti gli altri, parliamone. Ovviamente allenatore Luciano Spalletti” e anche: “Se a Spalletti per l’anno prossimo daranno i titolari che mancano…ci divertiremo” e infine: “Molti dicono che ha fatto peggio di Tudor e Motta: la differenza è che quelli i giocatori li hanno scelti, Spalletti se li è trovati”