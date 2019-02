Juventus: quattro nomi caldi per il post Allegri

Si intensificano le voci di un addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: secondo molti, tra questi il suo maestro Giovanni Galeone, il ciclo del tecnico toscano in bianconero è ormai giunto al termine dopo cinque anni. Il club torinese non ha comunque fretta di decidere e un'eventuale eliminazione anticipata dalla Champions potrebbe non influire sulla scelta dell'allenatore per la prossima stagione, sia in caso di conferma che in caso di addio.

Secondo quanto riporta Tuttosport, sono quattro i nomi caldi sulla lista dei dirigenti della Juventus. Davanti a tutti c'è Zinedine Zidane: grande ex dei bianconeri, è libero da questa estate dopo l'addio al Real Madrid e aspetta la chiamata. Conosce già l'ambiente torinese, conosce già Cristiano Ronaldo, con cui ha vinto tre Champions League, e in passato ha espresso il suo desiderio di tornare a Torino: "Sì, un giorno potrei tornare a Torino. Nessuno sa cosa accadrà, però tra me e la Juve c’è sicuramente un feeling speciale".

Viva anche la pista per un altro ex di lusso, l'attuale commissario tecnico della Francia campione del mondo Didier Deschamps. Secondo L'Equipe il ct è in piena corsa per la panchina bianconera, che accetterebbe di buon grado per trovare nuove motivazioni dopo il trionfo mondiale. L'addio alla Vecchia Signora, quasi al termine del campionato in serie B nel 2006, fu burrascoso, ma adesso ritroverebbe una Juve completamente diversa.

Nella lista figurano anche due grandi nomi Jurgen Klopp e Joseph Guardiola. E' nota la stima del tecnico del Liverpool per la Juventus, e la voglia di misurarsi in un campionato tattico come la serie A, ma un addio anticipato al club inglese (con cui è legato fino al 2022) è ora improbabile. Ancora più complicata l'opzione Guardiola, che vorrebbe mani libere sul mercato e rivoluzionare totalmente la squadra. Molto dipenderà da come finiranno la stagione il Manchester City e la stessa Juve.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 10:10