Il nuovo corso bianconero riparte dalla Continassa: tanti giocatori in bilico e la necessità di vendere prima di comprare. Muharemovic può sbloccare il mercato

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È la Juventus degli esuberi quella che si è radunata ieri alla Continassa. Di Gregorio, Milik e Douglas Luiz: toccherà a Spalletti decidere chi potrà giocarsi una possibilità per far parte del progetto bianconero, che fatica ancora a decollare a causa di un mercato al momento bloccato. La nuova dirigenza lavora senza sosta per esaudire le richieste del tecnico: in tal senso, arriva una buona notizia dall’ormai ex obiettivo di mercato Muharemovic.

Juventus, da Di Gregorio a Milik: quanti esuberi

Le priorità del mercato bianconero sono note da tempo: a Spalletti servono soprattutto un portiere e un attaccante. Ma oggi il tecnico si ritrova ancora a lavorare con Di Gregorio e Milik. Senza la Champions League, il mercato in entrata passa inevitabilmente dalle cessioni. E la Juventus ha tanto di cui privarsi. La lista è lunga e comprende diversi nomi tra cui Openda, David, Koopmeiners, Gatti, Joao Mario e Arthur.

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Dopo il duro sfogo dell’agente di Di Gregorio, dal quale il portiere ha preso le distanze, per l’ex Monza si attendono segnali concreti. La pista Besiktas sembra essersi raffreddata, mentre è previsto un incontro chiarificatore con allenatore e dirigenza: un confronto che però non cambierà il suo futuro. Durante le vacanze in Africa, Milik ha più volte inviato messaggi d’amore al club attraverso i social, ma i dubbi sulle sue condizioni fisiche restano. Per questo non è da escludere anche la risoluzione del contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza.

C’è Douglas Luiz ma non Kolo Muani: decide Spalletti

Alla Continassa ha fatto ritorno anche l’oggetto misterioso Douglas Luiz, reduce dal doppio prestito tra Nottingham Forest e Aston Villa. Rispetto ad altri giocatori dati in partenza, il centrocampista brasiliano sarà valutato con particolare attenzione da Spalletti durante il ritiro estivo. Il tecnico di Certaldo è infatti stuzzicato dall’idea di rilanciare il brasiliano, la cui prima stagione in bianconero era stata condizionata dagli infortuni e dalle difficoltà di adattamento tattico con Thiago Motta. La decisione finale, quindi, è rimandata alle prossime settimane, quando il ritiro darà indicazioni più precise.

Perché la Juventus ha abbandonato Muharemovic

Nei giorni scorsi Muharemovic sembrava a un passo dal ritorno alla Juventus. Poi i piani sono cambiati dopo l’interesse mostrato da diversi club inglesi, su tutti Leeds e Bournemouth, per il difensore del Sassuolo. I bianconeri hanno deciso di spostare il mirino su altri obiettivi per una ragione molto semplice: conservano infatti il 50% sulla futura rivendita. Significa che, qualora il bosniaco approdasse in Premier League per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, la Signora incasserebbe circa 20 milioni. Una somma che sarebbe manna dal cielo per dare finalmente slancio al mercato in entrata e permettere al club di potenziare la rosa a disposizione di Spalletti.