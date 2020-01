Juventus, Raiola fa sognare su Donnarumma e Pogba

La vittoria di Brescia, terza consecutiva in campionato, ha avvicinato il Milan alla zona Europa League. Il 2020, iniziato con lo scialbo pareggio contro la Sampdoria, sta portando sorrisi a Stefano Pioli. Al termine della partita di Brescia, però, l’ambiente milanista ha dovuto registrare le infuocate dichiarazioni di Mino Raiola che ha parlato del futuro di uno dei propri assistiti più illustri, ovvero Gigio Donnarumma.

Intervenuto ai microfoni di ‘Telelombardia’, il noto agente non è stato tenero con il nuovo corso del Milan, tenendo sulle spine società e tifosi in merito alla possibile permanenza del portierone rossonero: “Su Donnarumma aspetto ancora le scuse di quei tifosi che mi hanno minacciato e dato del coglione, perché poi le cose sono andate come dicevo io. Andiamo avanti per gli altri due anni, non voglio creare alcun tipo di polverone”.

“Se piace alla Juve? Se non piacesse loro vorrebbe dire che non capiscono nulla di calcio – ha aggiunto Raiola, che ha poi parlato del momento societario del Milan – Non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce. Non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano. Non credo neanche che Elliott stia pensando che questo sia il vero Milan. Non ho mai parlato né con Gazidis né con altri, ma se questo è il Milan che vogliono consiglio loro di trovare al più presto un acquirente”.

Almeno stando a quanto dichiarato da Raiola, quindi, Donnarumma, il cui contratto con il Milan scadrà nel giugno 2021, non dovrebbe cambiare maglia durante il prossimo mercato estivo, ma ovviamente molto dipenderà dal finale di campionato della squadra di Pioli e dall’eventuale ritorno in Europa, ma soprattutto dalla solidità del progetto della società.

Inevitabile un accenno al ritorno al Milan di Ibrahimovic: “Zlatan sta cercando di fare il meglio per la squadra. Spero che la sua carriera non finisca mai, ma se finirà dovrà farlo in una delle più grandi squadre d’Europa. Non so se ci ha pensato così tanto per accettare la proposta del Milan, sono state tempistiche normali per una trattativa e alla fine è andato tutto bene. C’erano tante alternative, ma se ha scelto il Milan è stato giusto”.

Tornando a Donnarumma, l’interesse della Juventus per il portiere della Nazionale è noto, nell’ottica di una possibile cessione di Wojciech Szczesny, ma i bianconeri sognano di riportare a Torino un altro illustre assistito di Raiola, ovvero Paul Pogba.

Se ne riparlerà in estate, ma anche qui l’agente non chiude affatto la porta ai bianconeri: “I tifosi bianconeri devono sognare, perché se non lo fai sei morto. Io non lavoro nei sogni, ma nel mondo vero per fare le scelte giuste per i miei assistiti. Ora non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul”.

SPORTAL.IT | 25-01-2020 09:45