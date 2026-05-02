Juventus, Ramos scaricato dal Psg: le tre ragioni che lo rendono il piano B al rinnovo di Vlahovic

I campioni d’Europa pronti a far partire il portoghese, che cerca una nuova esperienza: i bianconeri monitorano la situazione in attesa di risolvere il nodo serbo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Se non sarà Dusan Vlahovic, il centravanti della Juventus della prossima stagione potrebbe essere Gonçalo Ramos: il Psg è pronto a scaricare il portoghese e i bianconeri monitorano la situazione. I tre motivi per cui può essere l’affare giusto per la Vecchia Signora.

Juventus, idea Ramos se parte Vlahovic

Il Psg è pronto a scaricare Gonçalo Ramos e la Juventus potrebbe approfittarne. A lanciare la notizia è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui i bianconeri stanno monitorando la situazione tra il club parigino e il centravanti portoghese. Luciano Spalletti ha chiarito oggi in conferenza che gli piacerebbe puntare ancora su Dusan Vlahovic, ma se il serbo decidesse di fare le valigie la Juve potrebbe davvero puntare su Ramos. Per almeno tre ragioni.

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Ramos perfetto per Spalletti

La prima è, ovviamente, tecnica. Ramos è un attaccante completo, che ama giocare con la squadra ma che sa assicurare anche presenza in area: in questa stagione ha collezionato finora 12 gol in 41 partite, partendo però titolare appena 14 volte. Tradotto: Ramos ha una media gol di una rete ogni 128’, un dato che conferma il suo valore come centravanti di livello europeo. Messo al centro di una squadra che crea tanto ma fatica a capitalizzare, come la Juventus di Spalletti, il portoghese potrebbe definitivamente esplodere.

Sì a ingaggio e valutazione

Il secondo dato è legato ad altri numeri, quelli legati a ingaggio e valore del cartellino. Ramos ha uno stipendio da 3 milioni l’anno al Psg, completamente alla portata della Juventus, mentre il club parigino potrebbe accontentarsi di una somma ben più bassa dei 65 milioni di euro pagati nel gennaio del 2024 al Benfica. Il suo contratto scadrà nel 2028: insomma, con un’offerta tra i 30 e i 40 milioni l’affare si potrebbe concludere.

Età e motivazioni di Ramos

La terza ragione, infine, riguarda età e motivazioni di Ramos. Il portoghese compirà 25 anni a giugno ed è in cerca di un club in cui essere protagonista, dopo il ruolo da comprimario rivestito nel biennio parigino. Inoltre lavorare con un tecnico come Spalletti, abituato a migliorare i propri centravanti, potrebbe aiutarlo a fare il salto di qualità anche a livello internazionale. Di certo, racconta Romano, l’ipotesi Juventus intriga il portoghese.