Juventus, Ramsey verso il Tottenham

L'avventura di Ramsey con la casacca della Juventus potrebbe essere già giunta al capolinea. Il gallese, anche a causa di tanti infortuni, non è riuscito a lasciare il segno in maglia bianconera e, al termine della stagione, potrebbe tornare in Premier League.

Secondo il The Sun, la Juventus avrebbe offerto l'ex Arsenal al Tottenham attualmente allenato da Mourinho. Si parla di un possibile accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Con la Juventus, 24 presenze e quattro reti.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 07:46