Juventus, Rashford nel mirino

Rashford si è messo in luce nella sfida Spagna-Inghilterra. Un gol decisivo per confermare di avere le carte in regola per diventare un giocatore importante. Mourinho, tecnico del Manchester United, non gli dà tanto spazio. Da qui la possibilità di un suo addio.

La Juventus sarebbe alla finestra, pronta a farsi avanti, sempre che ci siano le condizioni ideali per formulare una proposta. Il 21enne bomber inglese ha il contratto in scadenza nel 2020 (con opzione per un altro anno). Attenzione anche al Real Madrid, altro club interessato.

SPORTAL.IT | 17-10-2018 09:00