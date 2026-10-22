Il centrocampista brasiliano si tuffa sul tiro di Nagida e intercetta il pallone con un braccio: l’arbitro assegna il rigore, il Var confermo. Gelo tra i tifosi, poi i fischi

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Una follia di Douglas Luiz costa carissimo alla Juventus. Al 41’ della sfida di Europa League contro il Rennes, il centrocampista brasiliano si è improvvisato portiere con un tuffo in area, inducendo l’arbitro danese Morten Krogh ad assegnare un calcio di rigore. Il controllo del Var ha confermato la decisione del direttore di gara: sul tiro di Nagida, l’ex Aston Villa ha toccato il pallone con un braccio.

Juventus-Rennes, Douglas Luiz: cosa fai? Tuffo da rigore

Per la Juventus, la partita contro il Rennes sembrava essersi messa subito bene grazie al vantaggio firmato da Celik dopo appena 5 minuti. Poi, però, la squadra di Spalletti è calata, subendo la reazione dei francesi, che hanno pareggiato al 15’ con Tamari. A pochi minuti dall’intervallo è arrivato l’episodio che ha cambiato l’andamento del match.

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Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Nagida ha scagliato una sassata da fuori area, intercettata con un braccio da Douglas Luiz. Il brasiliano, per un attimo, si è improvvisato portiere sostituendosi a Vicario: si è letteralmente tuffato verso il pallone che, tra l’altro, era destinato a spegnersi sul fondo.

Proteste inutili: il Var conferma la decisione dell’arbitro

Il fischietto danese Krogh non ha esitato ad assegnare il penalty a favore degli ospiti. Capitan Bremer si è confrontato subito con il direttore di gara, tuttavia il Var ha confermato la decisione dell’arbitro che non ha avuto neanche bisogno di rivedere l’azione al monitor. Sul dischetto si è presentato Dia, ex attaccante della Lazio, che non ha lasciato scampo a Vicario realizzando così la rete del sorpasso. Continua l’incubo biaconceleste per Spalletti, dopo il 3-0 subito sempre in casa dalle aquile di Gattuso.

Gelo allo Stadium, poi i fischi alla squadra di Spalletti

Quando l’arbitro ha indicato il dischetto, all’Allianz Stadium è calato il gelo. L’arena bianconera si è spenta, ha smesso di supportare la squadra, incredula di fronte all’ennesimo errore di una stagione ancora una volta avara di soddisfazioni. Dagli spalti è arrivata la sensazione di un pubblico ormai esasperato. Impietriti anche i dirigenti della Juventus, la cui (non) reazione è stata catturata dalle telecamere: nessun gesto plateale, soltanto lo sconcerto per un episodio che ha complicato la serata bianconera. A fine primo tempo, però, il silenzio ha lasciato spazio alla contestazione: i fischi hanno accompagnato l’uscita dal campo dei calciatori, segnale del malumore di uno Stadium che si aspettava ben altra prestazione dagli uomini di Spalletti.