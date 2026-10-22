Il tecnico non nasconde l'amarezza per la decisione arbitrale sul finale di Juventus-Rennes. Sui social cresce la contestazione: i tifosi spingono per il ritorno di Conte

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Il 2-2 con il Rennes non fa felice nessuno. Spalletti recrimina per il gol annullato a Lucumì al 90’. I tifosi della Juventus, invece, scaricano il tecnico di Certaldo e continuano a invocare Antonio Conte. Magari, se fosse arrivata una vittoria in Europa League, sarebbe stato più facile lasciarsi alle spalle la debacle con la Lazio. Ma il pareggio lascia l’amaro in bocca ai bianconeri.

Juventus, Spalletti polemico per il gol annullato a Lucumì

Il Var ha negato alla Juventus una vittoria che avrebbe fatto più comodo al morale che alla classifica. Ma quell’offside ravvisato a Lucumì nel finale della partita di Europa League allo Stadium proprio non va giù a Spalletti, che manifesta il suo disappunto ai microfoni di Sky. “L’arbitro è stato bravo, molto bravo. Un po’ meno bravo nella scelta di questo episodio”, dice riferendosi al fischietto danese Morten Krogh.

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“Non so le regole, ma per come è successo è un’azione che lascia interpretazioni”. Sotto accusa finisce l’intervento del giocatore del Rennes che anticipa la conclusione di Lucumì: “Ci sono rimasto male, perché lui ha tutto il tempo di scegliere cosa fare. Sbaglia il gesto e non c’è nessuno che gli dà fastidio”.

Il pareggio contro il Rennes scatena i tifosi: Spalletti nel mirino

La prestazione della Juventus, ancora una volta, non ha convinto i tifosi. E Spalletti diventa il bersaglio delle critiche del popolo bianconero. Su Facebook Ermin non condivide le scelte dell’allenatore: “Non so cosa stia facendo Spalletti: Douglas Luiz, McKennie e Koopmeiners in centrocampo, Cambiaso in formazione e Kolo Muani sempre titolare”. Sulla stessa lunghezza d’onda Fabrizio: “Tenere 110 minuti in campo Koopmeiners quando in panca hai Sarr, Alajbegovic e Boga (tutti più veloci) è roba da matti”. Vitaly sentenzia: “Che disastro, siamo lo United d’Italia”.

E il popolo bianconero spera nel ritorno di Conte

Negli ultimi giorni il nome di Antonio Conte è sempre più gettonato ai piedi della Mole. Per i tifosi è l’unico profilo in grado di dare una svolta alla stagione, anche se sul tecnico pugliese c’è pure il Manchester United. Le panchine di Spalletti e Carrick scricchiolano, ma è l’inglese a essere più vicino all’esonero, mentre almeno per il momento non sono previsti ribaltoni a Torino.

Salvatore è diretto: “Ce la facciamo a chiamare Conte o no? O vogliamo continuare tutto l’anno con questa agonia?”. Luca rincara la dose: “Con Luciano rischiamo di buttare via un’altra stagione, già in autunno. Quando richiamate Antonio?”. Sono in tanti a pensarla così, ma Carnevali tira dritto: si va avanti con Spalletti. Per ora.