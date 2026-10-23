Juventus-Rennes, moviola: il Var gela lo Stadium, i dubbi sul gol di Lucumi ma che differenza sui rigori

La prova dell’arbitro Krogh allo Juventus Stadium nella terza giornata di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto danese ha ammonito due giocatori

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Alti e bassi per il danese Krogh sia sugli episodi chiave che per alcune decisioni a livello disciplinare, due soli ammoniti, due rigori e un gol annullato ma vediamo cosa è successo allo Juventus Stadium nella terza giornata di Europa League.

Juve-Rennes, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 5′ il gol di Celik così come il pari di Al-Tamari al 15′. Primo giallo al 20′, è per Gatti per un fallo su Samba. Al 41′ Douglas Luiz colpisce in area il pallone con un braccio mentre era per terra su tiro di Nagida, da fuori area, per l’arbitro è rigore. C’è qualche dubbio perché il brasiliano da terra e poteva fare ben poco per non deviare la palla ma il Var interviene e dà l’ok per il penalty che trasforma Dia.

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Il rigore per la Juve

Prima del riposo graziato Gatti che rischia il secondo giallo per reiterate proteste. Al 49′ scontro aereo fra Kalulu e Nagida: il difensore bianconero sanguina e deve lasciare il campo per un minuto. Al 65′ altro rigore ma stavolta per la Juve: l’arbitro punisce un chiaro mani in area di Reynolds. Dal dischetto Woltemade fa 2-2.

Il gol annullato

All’82’ ammonito Ait Boudlal per un fallo da dietro su Lucumì. All’88’ il sorpasso della Juve: sugli sviluppi di un calcio di punizione. La palla resta lì, ci va Lucumìi che calcia senza neanche guardare la porta e arriva la deviazione di Ait Boudlal che beffa Samba. il Var gela però lo Stadium e richiama l’arbitro Morten Krogh va all’on field review. Il direttore di gara ravvisa che c’è un fuogioco attivo di Lucumì sulla prima sponda di Nico Gonzalez e annulla la rete. Dopo 8′ di recupero finisce 2-2.

La sentenza di Calvarese

A fare chiarezza sul gol annullato nel finale è l’ex arbitro Calvarese che sui suoi canali social spiega: “Sulla spizzata di McKennie va valutata la posizione di Lucumi che è in fuorigioco geografico, a quel punto interviene il giocatore del Rennes che rinvia. Non è un fuorigioco d’impatto quello di Lucumi ma bisogna vedere la natura della giocata del giocatore del Rennes, il pallone arriva da pochi metri, è una deviazione di stinco involontaria, non è una giocata deliberata e non rimette in gioco Lucumi che scatta, recupera il pallone e segna Corretto l’intervento del Var, così come è corretto annullare il gol”.

Chi è l’arbitro Krogh

Classe ’88, Morten Krogh, danese, è internazionale dal 2019. Il 25 febbraio 2023 dirige il derby del campionato cipriota di calcio tra Omonia e APOEL ma non ha molta esperienza nelle coppe: aveva diretto finora 4 partite di Europa League e due di Conference. Il 4 settembre 2021 dirige la sua prima partita tra nazionali maggiori, nell’incontro di UEFA Nations League tra Georgia e Gibilterra.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Skytte e Bramsen con Karlsen IV uomo, il tedesco Brand al Var e l’inglese Attwell all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Gatti e Ait Boudial.