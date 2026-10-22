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CALCIO EUROPA LEAGUE

Juventus-Rennes 2-2, pagelle: Woltemade (7,5) assist e gol, Kolo Muani (5) non pervenuto, Nico Gonzalez (6,5) dà la scossa

Un punto a testa all'Allianz : segna Celik, i francesi ribaltano, poi un rigore di Woltemade ristabilisce la parità. Nel finale annullato il gol del 3-2 a Lucumi

4 min di lettura

Gennaro Acunzo

Gennaro Acunzo

Giornalista

Giornalista (a volte) per professione, scrittore (spesso) per diletto: i due concetti sono interscambiabili a piacere, ma con moderazione. Scrive di calcio, musica, libri, ma a volte fa anche cose serie.

Finisce 2-2 una partita che la Juventus ha rischiato di perdere, ed alla fine poteva (e forse doveva) vincere. Il ruolino di marcia in Europa League è comunque ottimo, con due vittorie e un pareggio: la squadra di Spalletti non ha certo risolto i suoi problemi, ma ha reagito in un momento molto delicato della partita, e questo fa ben sperare per il futuro.

Juventus subito in vantaggio al 5′: bella azione di prima, Woltemade serve bene in profondità Celik che batte Samba in uscita. Al 15′ il pareggio del Rennes: Nagida da sinistra mette al centro, torre di Reynolds e gol di Al Tamari che anticipa Gatti in area e batte Vicario da due passi. Samba nega il gol a Gatti al 19′ con un miracolo. La Juventus va a folate, il Rennes fa un buon possesso palla e i bianconeri non sempre trovano i tempi giusti del pressing. Al 29′ nuovo miracolo di Samba su McKennie, ma il Rennes non sta a guardare e si rende pericoloso con Nagida sul quale è bravo Vicario. Al 42′ rigore concesso al Rennes per fallo di mani di Douglas Luiz: batte Dia, ex Salernitana e Lazio, che spiazza Vicario e porta avanti il Rennes.

Nel secondo tempo il Rennes entra in campo con autorità, fa girare palla e la Juventus non riesce a trovare il bandolo della matassa. Il pubblico fischia, la squadra è palesemente nervosa ed ha paura di sbagliare. Entra Nico Gonzalez al posto di Gatti, si torna al tradizionale 4-2-3-1. Un braccio largo di Reynolds al 65′ regala un rigore alla Juventus: batte Woltemade, è 2-2. I bianconeri attaccano con veemenza e all’88’ in mischia Lucumi trova il gol del 3-2 ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Finisce 2-2: due punti persi, ma la reazione d’orgoglio mostrata dai bianconeri fa ben sperare per il futuro.

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Le pagelle della Juventus: Koopmeiners a sprazzi

  • Vicario 6,5 Bella parata su Nagida alla mezz'ora, attento anche in altre occasioni
  • Gatti 5 Al Tamari lo brucia sull'1-1, ci mette la solita irruenza ma spesso esagera e rischia anche il rosso
  • Bremer 5,5 Quando Al Tamari lo punta, forse qualcun altro dovrebbe prendere in braccio lui
  • Kelly 5,5 Timido se deve accorciare, il sinistro è pieno di ruggine. Nel secondo tempo prova ad appoggiare la manovra allargandosi molto, ma nel complesso non convince
  • Celik 6,5 Restituito al suo ruolo, ringrazia siglando il gol del vantaggio dopo cinque minuti. Gioca in costante proiezione offensiva, bel duello con Nagida. Sostituito a causa di un problema muscolare
  • Douglas Luiz 5,5 Concede un rigore pressocché inspiegabile al Rennes. Regia da compitino, da sei in pagella: cresce nel secondo tempo, ma resta la macchia di quel rigore regalato
  • Koopmeiners 5,5 Tende ad allargarsi a sinistra svuotando la zona centrale, non si capisce bene per quale motivo. Meglio nel secondo tempo, quando prova a prendere qualche iniziativa
  • Cambiaso 5 Si perde Reynolds in occasione dell'1-1 del Rennes, e non è la sola volta. Tanti errori, a qualcuno rimedia, ad altri no
  • McKennie 6 Trequartista puro quanto atipico. Tende ad allargarsi molto a destra con Celik che va dentro. Sfiora il 2-1, meglio quando passa stabilmente a destra
  • Kolo Muani 5 Non gli riesce praticamente niente, né in appoggio né in fase di proposta offensiva. Sostituzione inevitabile
  • Kalulu 6 Entra nell'intervallo e si apre la fronte nel giro di due minuti. Buon contributo alla manovra sulla destra
  • Nico Gonzalez 6,5 Entra subito in ritmo e crea problemi
  • Lucumi 6  Aveva trovato la zampata del 3-2, ma l'arbitro ha annullato
  • Boga 6 Cerca di rendersi utile puntando e dribblando negli ultimi minuti
  • Alajbegovic sv

Rivivi qui le emozioni di Juventus-Rennes

Top&Flop Rennes: Tamari imprendibile

  • Samba 7 Miracolo su Gatti al 19' e dieci minuti dopo su McKennie. Quanto basta per tenere a galla il Rennes nel primo tempo
  • Reynolds 5,5 Bravo a mettere l'assist per l'1-1, quando attacca si porta a spasso Cambiaso. Cala nel secondo tempo, regala il rigore del 2-2 con un intervento scomposto
  • Ait Boudial 6,5 Mette la museruola a Kolo Muani, ma il francese ci mette molto del suo
  • Nagida 6,5 Innesca l'azione del pareggio, bel duello con Celik: prova spesso la conclusione, provoca anche il rigore
  • Tamari 7 Si muove molto su tutto il fronte offensivo, trova il gol del pareggio beffando Gatti, manda in tilt tutta difesa della Juve. Al Rennes lo ha portato Massara: si spera che abbia di queste intuizioni anche a Torino

La classifica aggiornata di Europa League

Il migliore in campo

  • Woltemade 7,5 Grande assist per Celik dopo cinque minuti, il rigore del 2-2 realizzato con freddezza e tanta lotta sulla trequarti. Sfiora il 3-2 a più riprese, cresce tanto nel secondo tempo. Lui la pagnotta se l'è guadagnata, altroché, e in Europa League è già al terzo centro.

La pagella dell'arbitro

Krogh (Danimarca) Rigori entrambi ineccepibili, cartellini distribuiti con parsimonia e gioco mai spezzettato. Non convince l'annullamento del gol di Lucumi: fuorigioco di partenza, poi però la palla arriva ad un giocatore del Rennes che la gioca (male) rimettendo in posizione regolare il colombiano

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