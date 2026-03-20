Juventus, Retegui più Vlahovic: sfida totale al Milan. Dal Brasile proposta a sorpresa per Spalletti

I due club condividono gli stessi obiettivi di mercato lì davanti: il bomber della Nazionale vuole tornare in Serie A dopo una sola stagione in Arabia Saudita

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La Juventus all’attacco, in tutti i sensi. La prossima stagione Luciano Spalletti, il cui rinnovo sarà annunciato a breve, potrà contare su un reparto offensivo nuovo di zecca. Bocciati Openda e David, si ripartirà da uno o due centravanti in grado di garantire gol e centimetri, fisico e lotta. E, poi, si registrerà un nuovo assalto a Kolo Muani, il jolly che tanto avrebbe fatto comodo già a gennaio. Lì davanti è sfida totale all’ex Max Allegri: da Vlahovic a Retegui, l’asse Torino-Milano è sempre più rovente.

Juventus, spunta anche Retegui: sfida al Milan

Mateo Retegui ha una voglia matta di tornare in Italia. Sarà per la guerra in Medio Oriente o per l’ancora scarsa competitività della Saudi Pro League per un calciatore che ha solo 26 anni e tutta una carriera davanti, fatto sta che il centravanti della nazionale italiana nato in Argentina punta a lasciare l’Al-Qadisiya dopo una sola stagione.

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Neppure l’ingaggio da circa 20 milioni a stagione sembra incentivarlo a proseguire la sua esperienza dorata nel torneo arabo e lo testimonia il fatto che, dopo l’incontro tra il suo procuratore Alessandro Moggi e il ds del Milan Tare, c’è stato – come riferisce TuttoSport – un contatto anche tra il papà di Retegui e il ds della Juventus Marco Ottolini.

I due ostacoli all’affare

Non si può ancora parlare di vera e propria trattativa, però. Siamo ancora alla fase dei sondaggi, anche perché gli ostacoli di certo non mancano. A partire dal potere di spesa della Signora, che è inevitabilmente legato alla qualificazione in Champions League.

Poi, la valutazione del cartellino dell’attaccante e anche il suo ingaggio. La scorsa estate l’Al-Qadisiya l’ha pagato quasi 70 milioni all’Atalanta riconoscendogli un salario da mille e una notte: insomma, convincere il club a concedere un forte sconto oppure ad accettare la soluzione del prestito non sarà affatto una passeggiata.

Doppia beffa per Allegri

Le vie del mercato sono infinite, ma spesso sono anche destinate a incrociarsi. È il caso di Juventus e Milan che fanno l’occhiolino agli stessi calciatori. Non solo Retegui, anche Vlahovic è conteso dalle due parti. Allegri, che lo conosce bene, lo chiama da mesi nel capoluogo lombardo, ma Dusan è ad un passo dal rinnovo con i bianconeri.

Questione di cuore, che va oltre la stima per il suo ex allenatore. L’agente del serbo sta dialogando in maniera serrata con Comolli: si va verso la firma fino al 2028 (o 2027 con opzione) con ingaggio da 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Dal Brasile una proposta per Spalletti

La Juventus e Spalletti sono anche a caccia di un regista capace di illuminare la manovra bianconera. Lobotka è il sogno di mercato del tecnico di Certaldo, ma le possibilità che De Laurentiis faccia un favore al suo ex allenatore con cui sono volati stracci e al club rivale del Napoli per antonomasia sono praticamente nulle.

Dal Brasile si candida un centrocampista che in realtà è già dei bianconeri e lo sarà fino a giugno 2027: Arthur Melo. Attualmente fermo ai box per un infortunio muscolare, il 29enne si sta rilanciando con la maglia del Gremio dopo le parentesi con Fiorentina e Girona e, come confessato alla Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a mettersi alla prova con Spalletti: “Con lui potrei rendere al meglio”.