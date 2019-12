Juventus: riecco Chiellini

Giorgio Chiellini è stato convocato da Maurizio Sarri per la partita di Supercoppa italiana contro la Lazio. Il capitano bianconero non è ancora a disposizione, ma a chiesto di unirsi ai compagni per la sfida di Riad che assegnerà il primo titolo stagionale del calcio italiano. Nella lista figurano anche Szczesny e Alex Sandro, sempre in dubbio.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral; Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur; Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi.

SPORTAL.IT | 20-12-2019 17:07