Juventus, riecco Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi in gruppo in vista della sfida di domenica sera contro il Parma. " Per preparare la prima del girone di ritorno, la squadra si è trovata questa mattina al JTC per una seduta di ripresa con lavoro fisico, possessi palla e partita (allenamento al quale ha partecipato anche Cristiano Ronaldo)", è la nota del club bianconero.

"Domani, Maurizio Sarri presenterà la partita di domenica sera in conferenza stampa (in diretta alle 13:15 su Juventus TV), e successivamente dirigerà la seduta di allenamento della vigilia".

SPORTAL.IT | 17-01-2020 16:56