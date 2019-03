Juventus, riecco Douglas Costa

La Juventus ritrova Douglas Costa. L'attaccante brasiliano si è allenato con la squadra durante la seduta mattutina alla Continassa, dedicata allo scarico e recupero per i giocatori maggiormente sollecitati contro l'Udinese, al riscaldamento, possesso e azioni di gioco per il resto del gruppo.

Intanto Wojciech Szczesny a due giorni dal ritorno contro l'Atletico a Sky si esprime così: "Non vediamo l'ora di scendere in campo, ci sarà da divertirsi: la Champions ci ha insegnato la scorsa settimana che non è mai finita, come dimostrato dall'Ajax con il Real Madrid o il Manchester United a Parigi. Stiamo bene e credo che martedì andrà bene".

SPORTAL.IT | 09-03-2019 17:45