Juventus, rientra lo sciopero del tifo per l'Atletico

Il giorno della "missione rimonta" sta per arrivare. E la Juventus sa che in campo contro l’Atletico Madrid non sarà da sola.

A due giorni dal ritorno degli ottavi di Champions League, in cui i bianconeri dovranno rimontare lo 0-2 del “Wanda Metropolitano”, è infatti rientrato il pericolo dello sciopero del tifo.

Dopo la spaccatura tra la Curva Scirea e il resto dello stadio che era emersa durante la partita contro l’Udinese, sulla pagina Facebook dei Drughi, uno dei gruppi storici del tifo bianconero, è stata pubblicata una lettera che chiarisce le intenzioni del popolo juventino in vista di martedì sera: "Non ci pieghiamo, non ci vendiamo, ma per amore tifiamo. Solo per la maglia. Martedì fuori la voce. La Curva Sud".

Il contenuto è chiaro: la contestazione verso la società per il caro biglietti rimane, ma l’obiettivo in palio è troppo importante per non mettere il bene della Juventus sopra di tutto.





SPORTAL.IT | 10-03-2019 14:50