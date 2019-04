Juventus, rientrano in sei. Buone notizie per Cristiano Ronaldo

Cresce la speranza di vedere in campoCristiano Ronaldo nell'andata del quarto di finale di Champions League contro l'Ajax in programma mercoledì prossimo. Lo staff medico della Juventus segue il recupero del cinque volte Pallone d'Oro con estrema cautela, per evitare ricadute dall'infortunio ai flessori della coscia destra subito durante Portogallo-Serbia, ma l'esito degli esami induce a previsioni ottimistiche.

Ronaldo doveva recuperare in 15 giorni, appena in tempo per l'incontro con i Lancieri, ma sta bruciando le tappe e potrebbe essere quasi al 100% in occasione del match con gli olandesi. CR7 non dovrebbe comunque scendere in campo per la partita di sabato contro il Milan, anche se ora non è da escludere un ingresso nella ripresa per verificare le proprie condizioni in vista dell'importante match di Amsterdam.

Massimiliano Allegri sorride anche per i rientri di altri giocatori fondamentali: Dybala, Mandzukic e Spinazzola sono completamente recuperati e giocheranno contro i rossoneri, mentre i lungodegenti Douglas Costa, Khedira e Cuadrado sono tornati in gruppo e ormai sono vicini al rientro. Douglas Costa sui social ha espresso su Instagram la sua soddisfazione per il ritorno in squadra: "Che bella sensazione ritornare!".

Intanto Mandzukic festeggia il rinnovo del contratto con la Vecchia Signora: "Sono molto contento di annunciare di aver rinnovato il mio contratto con la Juventus fino al 2021 È un grande onore giocare per questo club fantastico che si prende davvero cura dei suoi giocatori e lottare con i miei compagni di squadra per i nostri tifosi! Sono grato ai dirigenti, guidati dal presidente Andrea Agnelli, e allo staff tecnico, guidato al mister Massimiliano Allegri, per il loro rispetto e la loro fiducia che fondano questo rinnovo. Come sempre, ricompenserò la fiducia dando il massimo ogni volta che scenderò in campo con la nostra maglia".

SPORTAL.IT | 04-04-2019 20:10