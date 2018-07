Juventus, rifiutato uno scambio stellare con il Chelsea

A Torino si respira un'aria tutta nuova. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha fatto impazzire di gioia i tifosi bianconeri, che puntano sulla fame a la voglia di vincere del fuoriclasse portoghese per provare a realizzare il sogno chiamato Champions League. Tutti euforici, insomma, ad eccezione di Gonzalo Higuain, la cui avventura in bianconero sembrerebbe ormai giunta ai titoli di coda. Dopo due stagioni all'ombra della Mole, infatti, il 'Pipita' rischia di non trovare più spazio nell'undici di Massimiliano Allegri. CR7, da qualche anno, ha spostato la propria posizione in campo, agendo da prima punta. Una scelta che ha pagato i dividendi per il Real Madrid, letteralmente trascinato per tre stagioni consecutive sul tetto d'Europa a suon di gol.

Oltre che ad una ragione tattica, poi, l’addio sarebbe legato ad un’altra motivazione, questa volta di carattere economico. L'indotto dell'affare Ronaldo, infatti, sarà tale da ripagare in buona parte lo sforzo sostenuto dalla società bianconera, ma Marotta e Paratici contano anche su di un tesoretto che dovrebbe essere raccolto tramite alcune cessioni importanti, tra le quali, appunto, quella del bomber argentino. La valutazione che la 'Vecchia Signora' fa dell'ex Napoli è di 60 milioni di euro cash, senza prendere in considerazione l'ipotesi di uno scambio.

E' proprio per questo motivo che, secondo quanto riferito da 'La Stampa', la Juventus avrebbe rifiutato l'offerta presentata dal Chelsea di Maurizio Sarri, disposto a tutto pur di avere nuovamente a disposizione il 'Pipita' dopo la stagione a Napoli. I Blues avrebbero proposto uno scambio con Alvaro Morata, che ha già vestito la maglia bianconera in passato. Il ritorno dell'attaccante spagnolo, però, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e di quelli della dirigenza piemontese, più propensa a monetizzare. Dal canto suo, nemmeno Higuain è felice di essere considerato un 'esubero' ed è per questo che, sempre secondo quanto riferisce il quotidiano, avrebbe chiesto una ricca buonuscita da 7 milioni di euro per lasciare la Juventus.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 13:55