La Juventus ringrazi il Milan: l’annuncio su Mateta, così le italiane hanno evitato un flop da 30 milioni

Il tecnico del Crystal Palace allo scoperto sulle condizioni dell'attaccante francese e sul possibile ritorno in campo: come Mateta ha vissuto la retromarcia dei rossoneri

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Mateta, sogno del mercato di gennaio di Juventus e Milan. I bianconeri hanno corteggiato a lungo l’attaccante francese del Crystal Palace, prima dell’inserimento decisivo del club di via Aldo Rossi, che aveva chiuso l’operazione sulla base di oltre 30 milioni. Dalle visite mediche sostenute a Londra, però, è emerso un problema al ginocchio che ha fatto saltare l’operazione poco prima del gong. A fare chiarezza sul calciatore è il tecnico delle Eagles.

Come sta Mateta? Parla Glasner

Secondo il Milan, il centravanti francese avrebbe dovuto sottoporsi a un’operazione per risolvere definitivamente il problema. Così non sarà. Lo ha spiegato Oliver Glasner alla vigilia del match di Premier League contro il Burnley. “Mateta non si opererà”, ha annunciato. Ma ciò non significa che rientrerà a stretto giro. E, infatti, l’allenatore preferisce non sbilanciarsi sui tempi.

“Sarà costretto a restare fermo per diverse settimane, al momento non posso essere preciso”. Sfumato il passaggio al Milan, Mateta si è rivolto a più di uno specialista e, come rivela l’austriaco, ci sarebbero state opinioni divergenti sul da farsi. “L’infortunio non è così grave come si temeva ed è sicuramente una notizia positiva. Spero torni al più presto”. In realtà, l’intervento chirurgico avrebbe costretto il centravanti a un lungo stop. E col Mondiale ormai alle porte il 28enne di Sevran avrebbe seriamente rischiato di dover rinunciare alla rassegna iridata.

La Juventus ringrazi il Milan

È vero che Comolli non aveva trovato l’accordo col Crystal Palace e che c’era distanza sulla formula, ma probabilmente – senza l’improvviso assalto del Diavolo – la Juventus avrebbe intensificato il pressing negli ultimi giorni di mercato, visto che altre piste – come quelle per Kolo Muani ed En-Nesyri – erano tramontate.

Come già successo la scorsa estate per Pubill e soprattutto nel caso di Boniface, il Milan non si è lasciato sopraffare dall’ansia del colpo a tutti i costi sul rettilineo che precede il traguardo, ma ha voluto vederci chiaro, sottoponendo Mateta a ulteriori controlli che hanno confermato l’esistenza di un problema piuttosto serio al ginocchio. Dunque, i rossoneri hanno salvato anche la Signora da quello che avrebbe potuto rivelarsi un costosissimo flop.

La reazione del giocatore all’affare saltato

La retromarcia del Milan ha spiazzato il classe 1997, che con la testa si considerava già agli ordini di Max Allegri. Del resto, la trattativa era davvero in dirittura d’arrivo e niente lasciava immaginare un simile epilogo, dal momento che Jean-Philippe – 8 gol in questa edizione della Premier – aveva sempre giocato prima di sottoporsi alle visite mediche.

Glasner ha rivelato che Mateta è rimasto molto deluso dal mancato trasferimento in Italia all’ultimo minuto e, a questo punto, è molto improbabile che l’affare possa essere rimandato a giugno. Il Milan guarda altrove, anche perché il giocatore ha scartato l’ipotesi operazione che gli era stata prospettata: radio mercato riferisce di un ritorno di fiamma per Vlahohic e Kean. Sì, il francese del Crystal Palace appartiene già al passato.