Juventus, è ufficiale il rinnovo di Bonucci

Leonardo Bonucci e la Juventus andranno avanti insieme.

Come si legge sul comunicato ufficiale: “E’ una lunga e intensa storia, quella che lega Leonardo Bonucci alla Juventus. Una storia che continuerà ancora, fino al 2024, per la precisione: è ufficiale infatti il rinnovo di Leo con i colori bianconeri. Non è stata scelta a caso la data di oggi, il 19 novembre, per un annuncio tanto importante: se ormai nella mente di tutti i bianconeri questo è il numero indissolubilmente legato a Bonucci, da oggi lo sarà ancora di più. Leonardo è il giocatore che, dal 2010/11 (quando è diventato bianconero) ha giocato più partite, in tutte le competizioni: 376, almeno 35 in più di qualunque suo compagno in questi anni. E’ il giocatore che, anche in questa stagione, più di chiunque non molla mai, ma proprio mai: 1440 minuti disputati dalla fine di agosto. Per dirla in un altro modo: è sempre rimasto in campo”.

L’accordo è stato trovato fino al 2024 e Bonucci percepirà lo stesso stipendio che prendeva al Milan: 7,5 milioni di euro a stagione.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 16:46