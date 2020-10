Mercato Juventus, rinnovo di Dybala: la decisione dell'agente

Una delle cause del grigio inizio di stagione della Juventus risiede nelle difficoltà incontrate da Paulo Dybala, che sta pagando le conseguenze di una preparazione approssimativa a causa dei postumi del Coronavirus, contratto in primavera, e poi di una serie di problemi fisici.

Le due gare da titolare giocate contro Verona e Barcellona sono state deludenti e a tutto questo si devono aggiungere le tensioni legate alla trattativa per il rinnovo del contratto, che stentano a decollare.

Anzi, l’argomento sembra destinato ad essere messo in stand-by per qualche tempo, almeno stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’. Secondo il quotidiano torinese, infatti, Jorge Antun, procuratore della Joya, dovrebbe fare ritorno in Argentina nei prossimi giorni.

La lunga permanenza in Italia del manager del numero 10 della Juventus non ha infatti portato ad alcun passo avanti nelle negoziazioni con il club per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022.

Il colloquio previsto per inizio ottobre è infatti saltato per problemi relativi ai protocolli sanitari e ora il rientro di Antun in Sudamerica rischia di allungare pericolosamente i tempi per un nuovo summit tra l’entourage del giocatore e la Juventus.

La volontà di ambo le parti è quella di proseguire insieme, ma a mancare è l’intesa sul nuovo ingaggio che Dybala ha chiesto al club per proseguire la propria avventura in bianconero.

L’argentino è attualmente il terzo giocatore più pagato della rosa juventina, con uno stipendio netto di poco superiore ai 7 milioni, inferiore solo a quanto percepito da Cristiano Ronaldo e da Matthijs De Ligt, ma la richiesta di un rinnovo su cifre superiore al doppio di quelle attuali, ovvero 15 milioni, è stata bocciata dalla Juventus, che non sembra volersi spingere oltre i 12-13 milioni bonus compresi.

Il nuovo slittamento dell’incontro per il prolungamento potrebbe fare il gioco della Juventus, che da una parte rischia di avvicinarsi la scadenza del contratto, con il rischio di dover cedere il giocatore la prossima estate in caso di mancato accordo, dall’altra si aspetta un miglioramento del rendimento del giocatore, deludente anche nella scorsa stagione, per poter accogliere le richieste di adeguamento.



30-10-2020