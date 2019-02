Juventus, rivelata la maxi offerta per Marcelo

La Juventus fa sul serio per Marcelo in vista del prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero sta lavorando su due fronti: da un lato conta sulla volontà di andarsene dell'esterno brasiliano per convincere il presidente del Real Madrid Florentino Perez, dall'altro è pronto a mettere sul tavolo un'offerta importante per il giocatore.

Secondo Tuttosport i campioni d'Italia hanno già pronta la proposta da fare agli spagnoli: 45 milioni di euro al Real e ingaggio da 12 milioni netti all'anno per il terzino sinistro brasiliano: un super stipendio che farebbe del verdeoro il secondo più pagato nella rosa bianconera, dopo Cristiano Ronaldo.

Proprio CR7 caldeggia l'acquisto dell'amico, alla ricerca di stimoli dopo tanti anni di trionfi alla casa blanca. Marcelo ha già incontrato Florentino Perez, considera chiusa la propria esperienza in Spagna e gli ha già chiesto direttamente di essere ceduto a fine stagione. Il brasiliano prenderà il posto del connazionale Alex Sandro, corteggiato da diverse big europee (in particolare il Manchester City), pronte a sborsare oltre 50 milioni di euro per averlo. Intanto la moglie Clarice sui social ha lanciato un messaggio ai bianconeri e a Ronaldo: "Con Ronaldo e Georgina passavamo tanto tempo insieme, l’addio di Cristiano ci ha lasciato un grande vuoto".

I bianconeri torneranno in campo in serata contro il Parma, con l'obiettivo di cancellare al più presto il ko in Coppa Italia a Bergamo: "A Bergamo abbiamo tirato poco così come è successo contro la Lazio – le parole di Allegri -. Quando non hai Mandzukic ti manca il centravanti che occupa l'area , che ti dà profondità. L'avevamo sostituito bene con gli altri vincendo le partite, poi il calcio è molto più semplice di quanto si faccia intendere. Noi abbiamo vinto a Roma con la Lazio e la stessa partita l'abbiamo persa a Bergamo. A Roma, se Immobile avesse fatto il 2-0 avremmo perso e magari vinto a Bergamo. A Bergamo il contrario. A parte che ci siamo fatti gol per conto nostro, senza nulla togliere all'Atalanta, però se non vai sul 2-0 magari poi la puoi ribaltare. Non c'è crisi, abbiamo perso una partita che si è incastrata male perché era da dentro e fuori. A Roma abbiamo sbagliato 50 palloni e a Bergamo uguale. Vuol dire che c'è stata meno precisione, c'era meno lucidità. Poi a Roma c'è andata bene perché non abbiamo subito il 2-0, a Bergamo c'è andata male perché lo abbiamo subito".

SPORTAL.IT | 02-02-2019 09:35