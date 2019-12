Juve, rivoluzione di mercato: sogno Pogba e scambio con il Psg

La Juventus programma cambiamenti drastici a centrocampo tra gennaio e giugno. Secondo quanto riporta Tuttosport, la rivoluzione verrà attuata in due fasi: a gennaio arriverà a Torino Leandro Paredes nell’ambito dello scambio con il Paris Saint Germain che vedrà lo scontento Emre Can vestire la maglia dei campioni di Francia dopo mesi difficili alla corte di Maurizio Sarri.

Il centrocampista tedesco si sente fuori posto a Torino dopo l’amara bocciatura dalla lista Champions, ed è stato tra gli elementi meno utilizzati dal tecnico toscano, che non lo reputa fondamentale per i suoi schemi di gioco. L’addio a gennaio è certo, e lo scambio con il Psg sta decollando dopo settimane di trattative.

La Vecchia Signora è in forte pressing su Leonardo: l’arrivo di Paredes, ex Empoli e Roma, garantirebbe a Sarri un’alternativa importante anche per il ruolo di Pjanic, mentre il tecnico del Psg Tuchel riceverebbe in regalo quel giocatore incontrista che da tempo sta chiedendo al blasonato club transalpino.

Inoltre il ds della Juve Paratici si garantirebbe una plusvalenza importante, considerato che Emre Can è sbarcato dal Liverpool praticamente gratis, spese di commissione a parte.

A giugno invece partirà l’assalto al grande sogno: Paul Pogba. La Juventus continua a seguire da vicino l’evoluzione della situazione del centrocampista francese, da tempo in rotta con il Manchester United. Il contratto scade nel 2021 e i bianconeri sperano che le richieste dei Red Devils si abbassino: in estate arriveranno diverse cessioni bianconere per fare plusvalenza e garantirsi un tesoretto tale da realizzare l’investimento.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 10:29