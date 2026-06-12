Juventus, tutte le rivoluzioni di Elkann: da Giuntoli a Carnevali, dall’addio di Agnelli quanti cambi di “direzione”

La Vecchia Signora cambia ancora: addio Comolli, Carnevali pronto a diventare nuovo amministratore delegato. Rivoluzione Elkann con Spalletti al centro di tutto

Era il novembre 2022 quando alla Juventus ci fu un primo terremoto societario. Le dimissioni in blocco dell’intero CDA segnarono la fine dell’era Agnelli, un punto di rottura netto con il passato con l’entrata in società del presidente Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino come direttore generale. Poi l’arrivo dal 2023 del direttore sportivo Cristiano Giuntoli – al posto di Paratici – fino all’esonero al termine della stagione 2025 dopo due anni di calciomercato fallimentare. Da lì in poi il caos totale in casa bianconera: la “misteriosa” figura di Damien Comolli subentra dal 4 giugno 2025 come nuovo direttore generale del club (poi diventato anche AD dall’11 novembre) ma la Vecchia Signora resta senza direttore sportivo fino al 1 gennaio 2026 quando dal Genoa arriva Marco Ottolini. Le divergenze con Spalletti, la mancanza di vedute comune e un calciomercato bocciato con oltre 120 milioni spesi hanno indotto il club bianconero a fare un colpo di mano per cacciare il dirigente francese.

Elkann cambia rotta

In cinque anni sono 15 i milioni spesi solo per i manager. La Juventus si prepara a cambiare tutto con l’uscita di scena di Damien Comolli che non sarà più amministratore delegato del club. Al suo posto arriverà Giovanni Carnevali, dirigente che negli ultimi dodici anni ha rappresentato uno dei principali artefici della crescita del Sassuolo. Una scelta fortemente voluta da John Elkann, protagonista diretto dell’ennesimo riassetto dirigenziale del club.

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La fiducia finita dopo mesi difficili

La decisione è maturata al termine di una serie di incontri avvenuti tra mercoledì e giovedì. Fino a pochi giorni fa sembrava che Comolli fosse ancora centrale nel progetto bianconero, come dimostrato dal suo coinvolgimento nelle operazioni di mercato, sia in entrata sia in uscita. Le ultime valutazioni della proprietà, però, hanno portato a un cambio di direzione. A pesare sarebbero stati il finale di stagione, alcune scelte strategiche legate alla conferma di Igor Tudor, la gestione di diversi rinnovi contrattuali e un mercato che non ha convinto pienamente la dirigenza.

Elkann aveva inizialmente scelto di proseguire con il manager francese anche per l’assenza di alternative ritenute all’altezza. Lo scenario è cambiato quando si è aperta la possibilità di arrivare a Giovanni Carnevali, considerato fin da subito il profilo ideale per guidare la nuova fase del club.

Un mercato da oltre 100 milioni buttati

Nel corso della sua esperienza alla Juventus, Comolli ha lasciato un segno negativo soprattutto sul mercato. Gli investimenti complessivi hanno superato i 118 milioni di euro tra acquisti, obblighi di riscatto e costi accessori.

Tra le operazioni più importanti figurano quelle che hanno portato in bianconero Francisco Conceição, João Mário, Jonathan David, Edon Zhegrova e Loïs Openda.

L’investimento più rilevante riguarda proprio Openda: il centravanti belga è arrivato dal Lipsia attraverso un prestito oneroso da 3,3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 40,6 milioni. Considerando commissioni e oneri aggiuntivi, l’operazione ha raggiunto un valore vicino ai 46 milioni di euro.

Anche Jonathan David, nonostante l’arrivo a parametro zero, ha comportato un esborso significativo a causa dei costi di tesseramento e delle commissioni, pari a circa 12,5 milioni. Conceição è costato complessivamente circa 32 milioni, João Mário 12,6 milioni, mentre per Zhegrova l’impegno economico ha superato i 15 milioni.

Chi è Giovanni Carnevali

Con l’arrivo di Carnevali prende forma la terza grande rivoluzione consecutiva della Juventus negli ultimi anni. Dopo i cicli legati a Giuntoli e Thiago Motta e la successiva fase Comolli-Tudor, il club si appresta ad aprire un nuovo capitolo. La carriera del dirigente emiliano nel calcio inizia nei primi anni Ottanta. Le prime esperienze alla Milanese gli consentono di conoscere figure destinate a lasciare il segno nel calcio italiano come Beppe Marotta e Ariedo Braida.

Successivamente ricopre il ruolo di direttore generale in diverse società professionistiche, tra cui Pavia, Como e Ravenna, costruendo una lunga esperienza manageriale prima di dedicarsi al progetto Master Group Sport.

Dodici anni di successi al Sassuolo

La svolta arriva nel 2014, quando Giorgio Squinzi gli affida la guida del Sassuolo appena approdato in Serie A. Da quel momento il club neroverde diventa un modello di gestione, valorizzazione dei giovani e sostenibilità economica.

Sotto la sua supervisione il Sassuolo ha lanciato numerosi talenti e consolidato la propria presenza nel massimo campionato italiano. Anche nell’ultima stagione Carnevali ha contribuito a riportare immediatamente il club ai vertici dopo la retrocessione, chiudendo con un brillante undicesimo posto da neopromossa.

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