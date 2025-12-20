Pagelle di Juventus-Roma 2-1: Conceicao-Openda e Spalletti batte Gasp. Baldanzi, gioia nel finale

Ecco i top e flop del match dello Stadium, valevole per la 16a giornata di Serie A. I bianconeri accorciano in classifica sui giallorossi.

La Juventus batte la Roma 2-1 e centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa. I bianconeri passano in vantaggio sul finale del primo tempo con il gol di Conceicao. Nella ripresa, il divario si acuisce con il tap-in di Openda su assist di McKennie. Mentre il grosso sembra ormai fatto, quasi dal nulla sbuca Baldanzi che piega Di Gregorio sfruttando un prezioso recupero palla dell’ottimo Wesley. Nel finale la Vecchia Signora tiene il risultato e accorcia il divario in classifica dai rivali, ora di una sola lunghezza.

Le scelte di Spalletti e Gasperini

La Supercoppa ha bloccato il campionato di tante big del nostro calcio. Possono approfittarne per mettere un po’ di pressioni alle rivali Juventus e Roma. I bianconeri hanno recuperato Bremer, in tempo per rimpiazzare lo squalificato Koopmeiners. C’è persino Milik in panchina, con Openda preferito a David di punta. Giallorossi in piena emergenza difensiva con Rensch costretto a giocare da braccetto sinistro e con Ziolkowski centrale. Davanti Dybala e non Ferguson con Soulé e Pellegrini a supporto.

Conceicao sblocca il match

Primo tempo molto tattico all’Allianz Stadium, con ritmi intensi ma poche occasioni pulite. La Juventus cresce alla distanza dopo un avvio più aggressivo della Roma e trova il vantaggio al 44’ con Conceicao, bravo a battere Svilar in diagonale. I giallorossi rispondono soprattutto con Dybala e Pellegrini, senza però trovare precisione. All’intervallo bianconeri avanti 1-0, equilibrio spezzato da un episodio.

Openda raddoppia poi arriva Baldanzi

La Juve entra in campo per azzannare l’avversario e sfiora il raddoppio con Yildiz, Conceicao e poi Cambiaso. Gasperini ricorre a Bailey, messo dentro al posto di Pellegrini. E subito dopo anche a Baldanzi e Ferguson che rilevano Soulé e Dybala (applaudito dallo Stadium). Per i bianconeri il problema sono gli infortuni, con Bremer e Conceicao costretti ad abbandonare il campo. La sostanza non cambia: la Vecchia Signora fa il 2-0 con una bella giocata di Zhegrova e l’assist di McKennie per Openda.

Quando tutto sembra finito, Wesley ruba palla a Zhegrova e serve Ferguson: respinta corta di Di Gregorio e Baldanzi fa 1-2. Il palo nega a Yildiz la gioia personale e ai bianconeri la possibilità di chiudere definitivamente i conti. La Vecchia Signora vince comunque e si porta a -1 dalla Roma in classifica.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 5,5 Non irreprensibile nella respinta sul tiro di Ferguson.

Non irreprensibile nella respinta sul tiro di Ferguson. Kalulu 6,5 Un paio di sbavature non consuete per il francese a inizio gara. Poi torna in sé e diventa un muro.

Un paio di sbavature non consuete per il francese a inizio gara. Poi torna in sé e diventa un muro. Bremer 6,5 E’ tornato ed è subito determinante con chiusure tempestive e con una presenza che dà più sicurezza all’intero reparto. (Dal 61′ Rugani 5,5 Missione non semplice: tenere a bada Ferguson. Nonostante l’esperienza, il centrale fatica).

E’ tornato ed è subito determinante con chiusure tempestive e con una presenza che dà più sicurezza all’intero reparto. (Dal 61′ Missione non semplice: tenere a bada Ferguson. Nonostante l’esperienza, il centrale fatica). Kelly 6 Dalle sue parti sguazza Soulé ma l’inglese è sul pezzo e interpreta bene anche il ruolo del cattivo.

Dalle sue parti sguazza Soulé ma l’inglese è sul pezzo e interpreta bene anche il ruolo del cattivo. McKennie 6,5 Partita ordinata, più volta alla fase difensiva ma impreziosita dall’assist per Openda.

Partita ordinata, più volta alla fase difensiva ma impreziosita dall’assist per Openda. Locatelli 6,5 Il tipo di partita esalta le sue caratteristiche. Spesso si abbassa formando con Bremer una coppia difensiva. Ad ogni modo è posizionato sempre bene, riuscendo così a intercettare numerosi palloni.

Il tipo di partita esalta le sue caratteristiche. Spesso si abbassa formando con Bremer una coppia difensiva. Ad ogni modo è posizionato sempre bene, riuscendo così a intercettare numerosi palloni. Thuram 6,5 Sprazzi del vero Khephren sia in interdizione che in fase propositiva. L’imbucata per Openda è notevole.

Sprazzi del vero Khephren sia in interdizione che in fase propositiva. L’imbucata per Openda è notevole. Cambiaso 6,5 Delizioso il tacco per mandare al tiro Conceicao sull’1-0. (Dall’89’ Kostic ng ).

Delizioso il tacco per mandare al tiro Conceicao sull’1-0. (Dall’89’ ). Conceicao 7 Se la Roma la mette sul piano della cattiveria agonistica, il portoghese risponde pan per focaccia. Poi quando attacca sa far male. (Dal 61′ Zhegrova 6,5 Nella metà campo avversaria fa la differenza: nasce da lui il 2-0. Va segnalato, però, anche l’errore sulla palla persa nel gol di Baldanzi).

Se la Roma la mette sul piano della cattiveria agonistica, il portoghese risponde pan per focaccia. Poi quando attacca sa far male. (Dal 61′ Nella metà campo avversaria fa la differenza: nasce da lui il 2-0. Va segnalato, però, anche l’errore sulla palla persa nel gol di Baldanzi). Yildiz 7 Nei primi minuti soffre la marcatura asfissiante di Mancini. Poi entra nell’azione del gol e comincia a divertirsi e divertire. (Dall’89’ Miretti ng ).

Nei primi minuti soffre la marcatura asfissiante di Mancini. Poi entra nell’azione del gol e comincia a divertirsi e divertire. (Dall’89’ ). Openda 6,5 Moto perpetuo su tutto il fronte offensivo che tiene occupata la retroguardia romanista. Combina bene con i compagni e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il 2-0. (Dall’82’ David ng).

Le pagelle della Roma