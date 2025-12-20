Pagelle di Juventus-Roma 2-1: Conceicao-Openda e Spalletti batte Gasp. Baldanzi, gioia nel finale

La Juventus batte la Roma 2-1 e centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa. I bianconeri passano in vantaggio sul finale del primo tempo con il gol di Conceicao. Nella ripresa, il divario si acuisce con il tap-in di Openda su assist di McKennie. Mentre il grosso sembra ormai fatto, quasi dal nulla sbuca Baldanzi che piega Di Gregorio sfruttando un prezioso recupero palla dell’ottimo Wesley. Nel finale la Vecchia Signora tiene il risultato e accorcia il divario in classifica dai rivali, ora di una sola lunghezza.
Le scelte di Spalletti e Gasperini
La Supercoppa ha bloccato il campionato di tante big del nostro calcio. Possono approfittarne per mettere un po’ di pressioni alle rivali Juventus e Roma. I bianconeri hanno recuperato Bremer, in tempo per rimpiazzare lo squalificato Koopmeiners. C’è persino Milik in panchina, con Openda preferito a David di punta. Giallorossi in piena emergenza difensiva con Rensch costretto a giocare da braccetto sinistro e con Ziolkowski centrale. Davanti Dybala e non Ferguson con Soulé e Pellegrini a supporto.
Conceicao sblocca il match
Primo tempo molto tattico all’Allianz Stadium, con ritmi intensi ma poche occasioni pulite. La Juventus cresce alla distanza dopo un avvio più aggressivo della Roma e trova il vantaggio al 44’ con Conceicao, bravo a battere Svilar in diagonale. I giallorossi rispondono soprattutto con Dybala e Pellegrini, senza però trovare precisione. All’intervallo bianconeri avanti 1-0, equilibrio spezzato da un episodio.
Openda raddoppia poi arriva Baldanzi
La Juve entra in campo per azzannare l’avversario e sfiora il raddoppio con Yildiz, Conceicao e poi Cambiaso. Gasperini ricorre a Bailey, messo dentro al posto di Pellegrini. E subito dopo anche a Baldanzi e Ferguson che rilevano Soulé e Dybala (applaudito dallo Stadium). Per i bianconeri il problema sono gli infortuni, con Bremer e Conceicao costretti ad abbandonare il campo. La sostanza non cambia: la Vecchia Signora fa il 2-0 con una bella giocata di Zhegrova e l’assist di McKennie per Openda.
Quando tutto sembra finito, Wesley ruba palla a Zhegrova e serve Ferguson: respinta corta di Di Gregorio e Baldanzi fa 1-2. Il palo nega a Yildiz la gioia personale e ai bianconeri la possibilità di chiudere definitivamente i conti. La Vecchia Signora vince comunque e si porta a -1 dalla Roma in classifica.
Le pagelle della Juventus
- Di Gregorio 5,5 Non irreprensibile nella respinta sul tiro di Ferguson.
- Kalulu 6,5 Un paio di sbavature non consuete per il francese a inizio gara. Poi torna in sé e diventa un muro.
- Bremer 6,5 E’ tornato ed è subito determinante con chiusure tempestive e con una presenza che dà più sicurezza all’intero reparto. (Dal 61′ Rugani 5,5 Missione non semplice: tenere a bada Ferguson. Nonostante l’esperienza, il centrale fatica).
- Kelly 6 Dalle sue parti sguazza Soulé ma l’inglese è sul pezzo e interpreta bene anche il ruolo del cattivo.
- McKennie 6,5 Partita ordinata, più volta alla fase difensiva ma impreziosita dall’assist per Openda.
- Locatelli 6,5 Il tipo di partita esalta le sue caratteristiche. Spesso si abbassa formando con Bremer una coppia difensiva. Ad ogni modo è posizionato sempre bene, riuscendo così a intercettare numerosi palloni.
- Thuram 6,5 Sprazzi del vero Khephren sia in interdizione che in fase propositiva. L’imbucata per Openda è notevole.
- Cambiaso 6,5 Delizioso il tacco per mandare al tiro Conceicao sull’1-0. (Dall’89’ Kostic ng).
- Conceicao 7 Se la Roma la mette sul piano della cattiveria agonistica, il portoghese risponde pan per focaccia. Poi quando attacca sa far male. (Dal 61′ Zhegrova 6,5 Nella metà campo avversaria fa la differenza: nasce da lui il 2-0. Va segnalato, però, anche l’errore sulla palla persa nel gol di Baldanzi).
- Yildiz 7 Nei primi minuti soffre la marcatura asfissiante di Mancini. Poi entra nell’azione del gol e comincia a divertirsi e divertire. (Dall’89’ Miretti ng).
- Openda 6,5 Moto perpetuo su tutto il fronte offensivo che tiene occupata la retroguardia romanista. Combina bene con i compagni e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il 2-0. (Dall’82’ David ng).
Le pagelle della Roma
- Svilar 7 Superarlo non è mai semplice. Se ne è accorta anche la Juve che è sbattuta più volte sul serbo.
- Mancini 6 Parte molto duro su Yildiz: poi il turco gli prende le misure.
- Ziolkowski 6 L’Openda di stasera è un cliente scomodo ma il giovane polacco tiene anche sulla velocità. Man mano, però, perde un po’ di lucidità.
- Rensch 6,5 Impiegato a sinistra risponde con una prestazione di assoluto livello.
- Celik 6 Dà una mano a Mancini nel contenere Yildiz.
- Cristante 5,5 Poco preciso a metà campo.
- Koné 6 Tra gli ultimi a mollare il mediano francese.
- Wesley 7 A tratti è incontenibile. Risorsa preziosa per Gasp anche in difesa con due salvataggi importanti e con la palla recuperata che vale il 2-1.
- Soulé 5,5 Insolitamente nervoso. Perde un po’ di lucidità, forse perché sente il ritorno allo Stadium. (Dal 56′ Baldanzi 6,5 Tap-in del 2-1 che rimette in moto la Roma in un secondo tempo complicato. Peperino che mette in apprensione la retroguardia juventina).
- Pellegrini 5,5 Cerca la sua posizione tra le linee per sfuggire ai centrali bianconeri. Arriva anche al tiro ma senza precisione. (Dal 53′ Bailey 5 Dura pochi minuti perché poi si fa male ma non sono certo minuti indimenticabili; dal 73′ El Shaarawy ng ).
- Dybala 5,5 Gasp sa che i centravanti giallorossi verrebbero mangiati da Bremer. Così si gioca la carta argentina ma il campo gli dà torto: la Joya non riesce a far male alla sua vecchia squadra. (Dal 56′ Ferguson 6,5 Scelta azzeccata: mette in difficoltà Di Gregorio, propiziando il gol di Baldanzi).