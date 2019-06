Juventus-Roma, affari in vista

Affari in vista tra Juventus e Roma. I bianconeri sono alla ricerca di una sistemazione per Higuain (in rientro dal prestito al Chelsea). L'idea sarebbe quella di proporre, secondo La Gazzetta dello Sport, uno scambio al club del patron Pallotta.

Il Pipita diventerebbe giallorosso, in cambio di Manolas che diventerebbe così un nuovo giocatore bianconero. Per la Roma, con Dzeko pronto a fare i bagagli, Higuain sarebbe un sostituto di grande valore. Sarebbe felice anche la Vecchia Signora, alla ricerca di un forte difensore.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 14-06-2019 08:18