La stagione si apre con la finalissima della Serie A Women’s Cup e un classico, ormai, del nostro calcio femminile: Juventus-Roma. Con un risultato che non ammette interpretazioni, le giallorosse vincono 7-1 in casa del Sassuolo e approdano allo scontro definitivo contro la vincitrice della scorsa edizione. Certo, è una Roma che ha battuto le rivali con superiorità, rispetto alla stessa Juventus e all’Inter.
- Roma superlativa contro il Sassuolo
- Finale Serie A Women's Cup sarà Juventus-Roma
- Dove vederla in tv e streaming
Roma superlativa contro il Sassuolo
Contro il Sassuolo, la Roma si è rivelata stravolgente senza possibilità di appello. Stavolta le ragazze allenate da Piovani sono chiamate a interrompere la scia di successi della Juventus Women, che pure ha vinto l’ultima edizione e che promette di competere di nuovo per il titolo in campionato.
Osservando qualche dato di interesse, relativo ai precedenti, c’è da aggiungere che sarà la nona finale invece tra queste due formazioni, dopo le quattro in Coppa Italia, le tre in Supercoppa Italiana e quella nella Serie A Women’s Cup 2025.
Finale Serie A Women’s Cup sarà Juventus-Roma
Appuntamento, quindi, per il prossimo Juventus-Roma a Viareggio, sabato prossimo 19 settembre, si assegnerà il trofeo 2026 (i dettagli nella conferenza stampa di mercoledì 16 settembre), con fischio d’inizio alle 18.00 al “Torquato Bresciani”.
Dove vederla in tv e streaming
Diretta televisiva e streaming, per quanti desiderassero seguire in mobilità la finale della Serie A Women’s Cup 2026, su Rai 2, Sky Sport, RaiPlay e NOW.
Risultati delle semifinali di Serie A Women’s Cup 2026
- Sassuolo-Roma 1-7
5’ van Dooren (R), 6’ van Dooren (R), 15’ Piemonte (R), 38’ Doms (R), 48’ Piemonte (R), 54’ rig. Giugliano (R), 64’ Piemonte (R), 87’ Fercocq (S)
- Juventus-Inter 1-0
Giocata sabato