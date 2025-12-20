Juventus-Roma, formazioni ufficiali: Spalletti lancia Bremer e sceglie Openda in avanti. Difesa inedita per Gasperini 

Il brasiliano torna titolare al centro della difesa dopo oltre due mesi, il belga preferito a David come centravanti. Giallorossi col terzetto Rensch-Mancini-Ziolkowski

Il ritorno dal 1’ Bremer è la grande novità della Juventus contro la Roma: nelle formazioni ufficiali spicca la presenza del brasiliano al centro della difesa, mentre Openda vince la concorrenza di David al centro dell’attacco. Nella Roma Gasperini è in emergenza proprio in difesa dopo aver perso Hermoso per infortunio, davanti Ferguson torna in panchina per Dybala falso nove.

Juventus-Roma, Bremer nelle formazioni ufficiali

Juventus-Roma è la partita che segnerà il ritorno dal 1’ di Gleison Bremer al centro della difesa bianconera: il brasiliano è la grande novità delle formazioni ufficiali, guiderà il reparto arretrato nel 3-4-2-1 adottato da Luciano Spalletti. Bremer ha giocato la sua ultima partita da titolare il 27 settembre contro l’Atalanta: sono seguiti oltre due mesi di stop, prima del ritorno avvenuto domenica scorsa al Dall’Ara, con 14 minuti disputati nel finale della partita vinta contro il Bologna.

Openda preferito a David

Bremer sarà al centro della difesa a tre della Juventus, completata da Kalulu sulla destra e da Kelly a sinistra: Spalletti, d’altra parte, non può contare sull’infortunato Cabal e sullo squalificato Koopmeiners. Sulle fasce agiranno McKennie e Cambiaso, mentre in mezzo toccherà alla coppia composta da Khephren Thuram e Locatelli. Davanti sicuri di una maglia da titolare i trequartisti Conceiçao e Yildiz, mentre Openda vince il ballottaggio con David per il ruolo di centravanti. Novità anche in panchina, dove si rivede Milik: l’ultima apparizione del polacco in serie A risale al 28 maggio 2024.

Roma, difesa inedita per Gasperini

La Roma di Gasperini è invece in completa emergenza in difesa: già priva di N’Dicka, impegnato in Coppa d’Africa (come il centrocampista El Aynaoui), i giallorossi non potranno contare neanche su Hermoso, che non ha recuperato dall’infortunio. A Torino scenderà in campo un terzetto inedito, composto da Rensch, Mancini e Ziolkowski. Confemati Celik e Wesley sulle fasce, così come Manu Koné e Cristante in mezzo. In attacco Evan Ferguson, titolare dopo i 90’ col Como, torna in panchina: Dybala giocherà da falso nove, alle sue spalle Soulé e Pellegrini.

Le formazioni di Juventus-Roma

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ziolkowski; Celik, M. Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.