Juventus-Roma, formazioni ufficiali: Spalletti lancia Bremer e sceglie Openda in avanti. Difesa inedita per Gasperini 

Il ritorno dal 1’ Bremer è la grande novità della Juventus contro la Roma: nelle formazioni ufficiali spicca la presenza del brasiliano al centro della difesa, mentre Openda vince la concorrenza di David al centro dell’attacco. Nella Roma Gasperini è in emergenza proprio in difesa dopo aver perso Hermoso per infortunio, davanti Ferguson torna in panchina per Dybala falso nove.
Juventus-Roma è la partita che segnerà il ritorno dal 1’ di Gleison Bremer al centro della difesa bianconera: il brasiliano è la grande novità delle formazioni ufficiali, guiderà il reparto arretrato nel 3-4-2-1 adottato da Luciano Spalletti. Bremer ha giocato la sua ultima partita da titolare il 27 settembre contro l’Atalanta: sono seguiti oltre due mesi di stop, prima del ritorno avvenuto domenica scorsa al Dall’Ara, con 14 minuti disputati nel finale della partita vinta contro il Bologna.
Bremer sarà al centro della difesa a tre della Juventus, completata da Kalulu sulla destra e da Kelly a sinistra: Spalletti, d’altra parte, non può contare sull’infortunato Cabal e sullo squalificato Koopmeiners. Sulle fasce agiranno McKennie e Cambiaso, mentre in mezzo toccherà alla coppia composta da Khephren Thuram e Locatelli. Davanti sicuri di una maglia da titolare i trequartisti Conceiçao e Yildiz, mentre Openda vince il ballottaggio con David per il ruolo di centravanti. Novità anche in panchina, dove si rivede Milik: l’ultima apparizione del polacco in serie A risale al 28 maggio 2024.
La Roma di Gasperini è invece in completa emergenza in difesa: già priva di N’Dicka, impegnato in Coppa d’Africa (come il centrocampista El Aynaoui), i giallorossi non potranno contare neanche su Hermoso, che non ha recuperato dall’infortunio. A Torino scenderà in campo un terzetto inedito, composto da Rensch, Mancini e Ziolkowski. Confemati Celik e Wesley sulle fasce, così come Manu Koné e Cristante in mezzo. In attacco Evan Ferguson, titolare dopo i 90’ col Como, torna in panchina: Dybala giocherà da falso nove, alle sue spalle Soulé e Pellegrini.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ziolkowski; Celik, M. Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.