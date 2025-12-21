Juventus-Roma, moviola: quante polemiche per il rigore non fischiato ai giallorossi

La prova dell’arbitro Sozza all’Allianz Stadium nell’anticipo della sedicesima giornata di A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Marelli

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Juventus-Roma- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. In A quest’anno è stato designato per Cagliari-Fiorentina, Lazio-Roma, Juventus-Atalanta, Genoa-Parma, Inter-Fiorentina e Milan-Inter. Ultima uscita in Udinese-Napoli, vediamo come se l’è cavata l’arbitro lombardo stavolta all’Allianz Stadium.

I precedenti di Sozza con Juventus e Roma

Per Sozza è stata la 16a partita con la Roma, la squadra che ha diretto di più in carriera. Nelle precedenti 15 partite, per i giallorossi 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. In questa stagione aveva diretto il derby vinto a settembre, L’unico Juventus-Roma arbitrato da Sozza, giocato il 30 dicembre 2023, finì 1-0 per i bianconeri, con gol di Rabiot. Quattro i precedenti con i bianconeri hanno portato a casa solo una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultima sfida arbitrata dei piemontesi arbitrata da Sozza, con il Bologna il 30 aprile di quest’anno, sono stati assegnati in totale ben tre rigori di cui due ai bianconeri.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Perrotti con Sacchi IV uomo, Ghersini al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito Soulè, Conceicao, Konè, Cristante, McKennie.

Juve-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 20′, è per Soulé che si allunga il pallone e nel tentativo di recuperarlo colpisce Kalulu. Al 24′ ammonito Conceicao per un fallo su Mancini. Alla mezzora proteste giallorosse per un contatto tra Bremer e Pellegrini in area di rigore: pestone del difensore, ma per Sozza non c’è nulla. Al 65′ ammonito Koné per un fallo su Yildiz.

Al 76′ Baldanzi segna su corta respinta di Di Gregorio dopo un diagonale di Ferguson. L’azione nasce da una palla persa da Zhegrova in uscita dopo un contrasto con Wesley: lo juventino protesta con Sozza lamentando un possibile fallo dell’esterno della Roma, ma non c’è nulla. Giallo per Cristante all’84’ per un fallo su David. All’87’ ammonito McKennie per un brutto intervento su Wesley. Dopo il recupero finisce 2-1 per la Juve.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sul rigore chiesto dalla Roma interviene l’ex arbitro comasco Luca Marelli che a Dazn spiega che l’entità del contatto non raggiunge la soglia necessaria per l’assegnazione del calcio di rigore: “Il contatto c’è ma è lieve e non è determinante nella caduta del centrocampista giallorosso”