Juventus-Roma, Ndicka e Koopmeiners pronti a fare le strade inverse: si ragiona sul clamoroso scambio

Il difensore giallorosso è in uscita dal club e viene valutato attorno ai 40 milioni, il centrocampista olandese tornerebbe volentieri da Gasperini dopo due anni deludenti a Torino

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C’è gran fermento in campo e fuori, in questo giorni di fine stagione: una lotta Champions che sta vivendo di sorprese ed emozioni, un calciomercato che per ora vive di suggestioni. Ma ben presto non sarà più così. Juventus e Roma sono protagoniste in entrambi i campi, e i loro destini sembrano destinati a incrociarsi.

Juventus, serve un difensore

I bianconeri sono alla ricerca di un difensore centrale che dia garanzie affidabile dal punto di vista tecnico, con una visione di gioco che piaccia a Spalletti e con l’esperienza necessaria per far crescere il reparto. Tutto ruota attorno a Bremer ed alla sua condizione, apparsa non ancora al top negli ultimi mesi, ma a prescindere da questo, il club sta cercando un altro difensore di piede mancino da affiancare a Kelly.

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Ndicka piace alla Juventus

Il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Ndicka della Roma. Il difensore convince perché risponde alle esigenze della Juventus, ha un ingaggio sostenibile e conosce già bene il campionato, elementi che lo rendono un investimento affidabile. L’ivoriano nato a Parigi e cresciuto nell’Auxerre prima dell’esperienza decisiva all’Eintracht Francoforte, gioca alla Roma dal 2023. Il suo contratto scade nel 2028, ma i giallorossi potrebbero lasciarlo partire: la sua valutazione è di circa 40 milioni e su di lui si sono mossi diversi club, tra cui anche il Barcellona.

Koopmeiners in odore di giallorosso

Ma la Juventus ha un grimaldello che potrebbe aiutare nell’occasione: si tratta di Teun Koopmeiners, che in due anni a Torino non ha mai convinto e che riabbraccerebbe volentieri Gasperini, con il quale ha fatto faville a Bergamo. I contrasti nel finale della sua esperienza all’Atalanta sembrano ormai superati e, dopo una stagione complicata in bianconero, l’olandese potrebbe essere attratto più dalla pista giallorossa rispetto alle recenti offerte provenienti dalla Turchia.

Gasperini-Koopmeiners, il tandem si riunisce

Koopmeiners andrebbe venduto ad una cifra tra i 30 ed i 35 milioni, per far sì che la Juventus non ascriva una minusvalenza a bilancio alla sua voce: pertanto le valutazioni dei due calciatori potrebbero coincidere, dando soddisfazione alle parti sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. C’è grande fermento sull’asse Torino-Roma.