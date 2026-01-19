Juventus e Roma pescano in Premier: i bianconeri chiudono per Chiesa, giallorossi di nuovo su Dragusin dopo il ko di Hermoso

Settimana cruciale per il ritorno dell'esterno offensivo dal Liverpool: non c'è ancora l'accordo sulla formula. Gasperini cerca un altro difensore, manca ancora l'ok del Tottenham

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il calciomercato invernale entra nella sua fase cruciale: il tempo stringe e chi ha bisogno deve provvedere a completare gli innesti. E se la Roma ha già concluso qualche affare, altrettanto non può dirsi della Juventus.

Juventus, giorni cruciali per Chiesa

I bianconeri sono in attesa della definitiva risposta del Crystal Palace per Mateta, ma non è l’unica trattativa che i bianconeri stanno portando avanti. Questa settimana sarà infatti decisiva per Federico Chiesa, in un senso o nell’altro. L’esterno offensivo, “epurato” dalla gestione Motta-Giuntoli, sarebbe pronto a tornare a Torino, dove è diventato calcisticamente adulto e dove, purtroppo, ha subito quell’infortunio che lo tenne a lungo fuori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chiesa ai margini del Liverpool

Il Liverpool continua a sparare altro ed a chiedere una cessione a titolo definitivo, i bianconeri spingono per il prestito: il rientro di Salah dalla Coppa d’Africa potrebbe però accelerare il tutto, dato che con l’egiziano in squadra l’italiano troverebbe ancor meno spazio. Come riporta calciomercato.com, non anche nell’ultima partita contro il Burnley Chiesa è entrato solo all’87’ nonostante il risultato di 1-1. Slot lo ha impiegato solo 4 volte da titolare in tutte le competizioni, per un totale di 532 minuti.

Juventus-Liverpool, formula da trovare

Il problema sta nella formula: un anno e mezzo fa, la Juventus lo cedette al Liverpool per 15 milioni, e oggi i reds ne fanno una valutazione compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Troppi per un attaccante che non gioca e non rientra nei piani dell’allenatore. Inoltre, la Juventus punta sul prestito con diritto di riscatto, formula che non piace agli inglesi. Ma potrebbe risultare decisiva la pressione che proprio Chiesa farà nei confronti della dirigenza.

Roma, occhi su Dragusin

Anche la Roma sta per tornare sul mercato dopo gli acquisti di Malen e Robinio Vaz: per i giallorossi torna di moda Dragusin del Tottenham, difensore rumeno con esperienza in Serie A tra Juventus, Genoa, Sampdoria e Salernitana. Sul giocatore, però, c’è anche l’interesse del Lipsia.

Dragusin, l’agente apre

L’agente del rumeno ha recentemente confermato l’interesse giallorosso: “Manca l’ok del Tottenham alla Roma per avviare la trattativa – ha dichiarato a Rai Sport –, Radu costa 25 milioni. L’Italia per Dragusin è speciale, ci sono altre offerte ma ha fatto bene in Serie A. Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? La rispettiamo ma non sarebbe la scelta giusta”. Sempre l’agente ha aggiunto a Teleradiostereo: “Radu vuole la Roma“.

Roma, guaio per Hermoso

Un difensore diventa infatti necessario per i giallorossi dopo l‘infortunio occorso a Mario Hermoso, uscito dal campo per infortunio nel primo tempo della sfida con il Torino. Il giocatore è stato sottoposto ad esami questa mattina che hanno riscontrato “una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas”. Si teme uno stop di circa un mese, salterà sicuramente le sfide di Europa League e quelle in campionato con Milan e Napoli.