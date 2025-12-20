Juventus-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Virgilio Sport
Serata da big match all’Allianz Stadium: Juventus e Roma si sfidano sabato 20 dicembre 2025 alle 20.45 per la 16a giornata di Serie A. I bianconeri sono 5° con 26 punti in 15 gare (7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte; 19 gol segnati, 14 subiti), i giallorossi 4° a quota 30 (10 vittorie e 5 sconfitte; 16 gol fatti, 8 incassati). Torino fa da cornice a un incrocio pesante per la corsa Champions. Juventus solida in casa (12-6 il parziale interno delle reti), Roma efficace in trasferta (8 gol fatti, 4 subiti): dettagli e compattezza possono fare la differenza.


Probabili formazioni di Juventus-Roma

Si va verso una Juventus col 3-4-2-1: senza lo squalificato Koopmeiners e con le assenze di Vlahovic, Milik, Gatti e Pinsoglio, Di Gregorio dovrebbe guidare da dietro una linea con Kalulu, Bremer e Kelly. A tutta fascia possibile preferenza per McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram in mezzo; davanti, fantasia a supporto di Openda con Conceição e Yildiz che potrebbero partire dall’inizio.

La Roma di De Rossi (3-4-2-1) dovrebbe confermare Svilar tra i pali e la cerniera ÇelikManciniHermoso. Sulle corsie, opzione Wesley e Rensch; in mediana Cristante con Koné. Sulla trequarti Soulé e Pellegrini a sostegno di Ferguson, complice l’indisponibilità di Dovbyk.

  • Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Openda.

  • Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Gli indisponibili di Juventus-Roma

Capitolo assenze: la Juventus perde peso in avanti con Vlahovic e Milik out, oltre a una pedina difensiva come Gatti. Ai box anche Pinsoglio; in più, spicca la squalifica di Koopmeiners che toglie qualità e calci piazzati. La Roma rinuncia a Dovbyk, privandosi di profondità e fisicità in area: servirà un Ferguson pragmatico e il supporto dei trequartisti per compensare.

  • Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Gatti (infortunio al ginocchio). Squalificati: Koopmeiners (cumulo di ammonizioni).
  • Roma – Infortunati: Dovbyk (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Juventus in risalita con pragmatismo e solidità, Roma capace di strappi importanti ma con qualche frenata contro avversari di rango. Forma recente che racconta equilibrio: bianconeri efficaci nei finali tirati, giallorossi granitici dietro e letali in ripartenza.

Juventus x x ok ko ok
Roma ok ok ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha raccolto 8 punti; la Roma ne ha fatti 9. Questo il dettaglio:

  • Juventus

Juventus-Torino 0-0; Fiorentina-Juventus 1-1; Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1.

  • Roma

Roma-Udinese 2-0; Cremonese-Roma 1-3; Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0.

L’arbitro di Juventus-Roma

Dirige Sozza; assistenti BacciniPerrotti, IV Sacchi, VAR Ghersini, AVAR Mazzoleni. In questa Serie A per Simone Sozza: 7 gare arbitrate, 177 falli fischiati, 19 gialli, 3 doppi gialli, 5 rossi e 3 rigori concessi (media 3.8 ammonizioni a partita). Dati che suggeriscono una direzione rigorosa sui contatti e poca tolleranza sulle proteste.

Informazioni interessanti sul match

La storia recente racconta equilibrio: tre pareggi di fila tra Juventus e Roma hanno frenato un trend storicamente favorevole ai bianconeri allo Stadium, dove però i giallorossi hanno spesso reso la vita difficile con partite a punteggio basso. La squadra di Allegri (o la guida tecnica attuale bianconera) cerca continuità dopo due successi nelle ultime tre, mentre la Roma vola in trasferta in tutto il 2025. I numeri difensivi spiegano tanto: appena 8 gol subiti dai giallorossi fin qui, percentuali di realizzazione concesse minime e un Svilar in grande forma; dall’altra parte, la Juve rimane difficilissima da scardinare, con letture preventive puntuali e un Di Gregorio spesso decisivo. Occhio alle stelle emergenti: Yildiz e Soulé uniscono creatività e ultimo passaggio, armi chiave per accendere una sfida che promette equilibrio e dettagli determinanti sui piazzati e nelle transizioni.

  • Juventus e Roma arrivano da tre pareggi consecutivi in Serie A: non accadeva da metà anni ’80.
  • Negli ultimi 10 incroci di campionato, la Roma ha vinto una sola volta contro la Juventus (5N, 4P), firmata Mancini nel marzo 2023.
  • Allo Stadium la Juventus ha vinto 11 delle ultime 14 con la Roma, tenendo la porta inviolata in 10 casi; più equilibrio però nelle tre sfide più recenti.
  • La Juventus potrebbe infilare due successi di fila sotto la stessa gestione tecnica per la prima volta da settembre.
  • Roma formato trasferta: 12 vittorie nelle 17 uscite del 2025 in A (2N, 3P), passo da record recente.
  • Allo Stadium i bianconeri sono imbattuti da 11 partite di A (8V, 3N), ma tre pareggi nelle ultime cinque casalinghe.
  • Le avversarie della Roma convertono solo il 5% delle conclusioni: difesa e portiere in stato di grazia.
  • Jonathan David è al momento poco presente nei tiri: digiuno prolungato in campionato europeo, fattore da invertire.
  • Soulé e Yildiz combinano gol e assist con volumi da leader under-21 del torneo: creatività e strappi per spaccare le difese.
  • Wesley ha già timbrato tre reti: per un difensore giallorosso è un passo raro nel girone d’andata degli ultimi 45 anni.

Le statistiche stagionali di Juventus e Roma

Possesso quasi speculare: Juventus 57.1%, Roma 57.5%. I bianconeri tirano di più (163 conclusioni, 77 in porta) con conversione 11.66%; i giallorossi concedono pochissimo (8 gol subiti, 7 clean sheet) e pressano con PPDA più aggressivo (9.6 vs 11.6). Passaggi più puliti per la Juve (86.78% di precisione), mentre la Roma capitalizza con cinismo e blocco basso organizzato.

Top individuali: per la Juventus miglior marcatore Yildiz (5), poi Vlahovic (3); assistman Yildiz (4). Più ammonito: Koopmeiners (5). Clean sheet portiere: Di Gregorio 5. Per la Roma guida marcatori Soulé (4), quindi Pellegrini e Dovbyk (2); assistman Soulé (3). Più ammonito: Mancini (4). Clean sheet portiere: Svilar 7.

Juventus Roma
Partite giocate 15 15
Vittorie 7 10
Pareggi 5 0
Sconfitte 3 5
Gol fatti 19 16
Gol subiti 14 8
Clean sheet 5 7
Possesso palla (%) 57.1 57.5
Tiri totali 163 147
Tiri in porta 77 71
Precisione passaggi (%) 86.78 83.22
Ammonizioni 22 31
Espulsioni 1 1
PPDA 11.6 9.6
Top marcatori Yildiz 5 Soulé 4
Miglior assistman Yildiz 4 Soulé 3
Clean sheet portiere Di Gregorio 5 Svilar 7

FAQ

Quando si gioca Juventus-Roma e a che ora è il calcio d’inizio?

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.45.

Dove si gioca Juventus-Roma?

All’Allianz Stadium di Torino.

Chi è l’arbitro di Juventus-Roma?

Simone Sozza; assistenti Baccini–Perrotti, IV Sacchi, VAR Ghersini, AVAR Mazzoleni.

Juventus-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

