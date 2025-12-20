Juventus-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Serata da big match all’Allianz Stadium: Juventus e Roma si sfidano sabato 20 dicembre 2025 alle 20.45 per la 16a giornata di Serie A. I bianconeri sono 5° con 26 punti in 15 gare (7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte; 19 gol segnati, 14 subiti), i giallorossi 4° a quota 30 (10 vittorie e 5 sconfitte; 16 gol fatti, 8 incassati). Torino fa da cornice a un incrocio pesante per la corsa Champions. Juventus solida in casa (12-6 il parziale interno delle reti), Roma efficace in trasferta (8 gol fatti, 4 subiti): dettagli e compattezza possono fare la differenza.
- Probabili formazioni di Juventus-Roma
- Gli indisponibili di Juventus-Roma
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Roma
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Juventus e Roma
Probabili formazioni di Juventus-Roma
Si va verso una Juventus col 3-4-2-1: senza lo squalificato Koopmeiners e con le assenze di Vlahovic, Milik, Gatti e Pinsoglio, Di Gregorio dovrebbe guidare da dietro una linea con Kalulu, Bremer e Kelly. A tutta fascia possibile preferenza per McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram in mezzo; davanti, fantasia a supporto di Openda con Conceição e Yildiz che potrebbero partire dall’inizio.
La Roma di De Rossi (3-4-2-1) dovrebbe confermare Svilar tra i pali e la cerniera Çelik–Mancini–Hermoso. Sulle corsie, opzione Wesley e Rensch; in mediana Cristante con Koné. Sulla trequarti Soulé e Pellegrini a sostegno di Ferguson, complice l’indisponibilità di Dovbyk.
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Openda.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Gli indisponibili di Juventus-Roma
Capitolo assenze: la Juventus perde peso in avanti con Vlahovic e Milik out, oltre a una pedina difensiva come Gatti. Ai box anche Pinsoglio; in più, spicca la squalifica di Koopmeiners che toglie qualità e calci piazzati. La Roma rinuncia a Dovbyk, privandosi di profondità e fisicità in area: servirà un Ferguson pragmatico e il supporto dei trequartisti per compensare.
- Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Gatti (infortunio al ginocchio). Squalificati: Koopmeiners (cumulo di ammonizioni).
- Roma – Infortunati: Dovbyk (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Juventus in risalita con pragmatismo e solidità, Roma capace di strappi importanti ma con qualche frenata contro avversari di rango. Forma recente che racconta equilibrio: bianconeri efficaci nei finali tirati, giallorossi granitici dietro e letali in ripartenza.
|Juventus
|x
|x
|ok
|ko
|ok
|Roma
|ok
|ok
|ko
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha raccolto 8 punti; la Roma ne ha fatti 9. Questo il dettaglio:
- Juventus
Juventus-Torino 0-0; Fiorentina-Juventus 1-1; Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1.
- Roma
Roma-Udinese 2-0; Cremonese-Roma 1-3; Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0.
L’arbitro di Juventus-Roma
Dirige Sozza; assistenti Baccini – Perrotti, IV Sacchi, VAR Ghersini, AVAR Mazzoleni. In questa Serie A per Simone Sozza: 7 gare arbitrate, 177 falli fischiati, 19 gialli, 3 doppi gialli, 5 rossi e 3 rigori concessi (media 3.8 ammonizioni a partita). Dati che suggeriscono una direzione rigorosa sui contatti e poca tolleranza sulle proteste.
Informazioni interessanti sul match
La storia recente racconta equilibrio: tre pareggi di fila tra Juventus e Roma hanno frenato un trend storicamente favorevole ai bianconeri allo Stadium, dove però i giallorossi hanno spesso reso la vita difficile con partite a punteggio basso. La squadra di Allegri (o la guida tecnica attuale bianconera) cerca continuità dopo due successi nelle ultime tre, mentre la Roma vola in trasferta in tutto il 2025. I numeri difensivi spiegano tanto: appena 8 gol subiti dai giallorossi fin qui, percentuali di realizzazione concesse minime e un Svilar in grande forma; dall’altra parte, la Juve rimane difficilissima da scardinare, con letture preventive puntuali e un Di Gregorio spesso decisivo. Occhio alle stelle emergenti: Yildiz e Soulé uniscono creatività e ultimo passaggio, armi chiave per accendere una sfida che promette equilibrio e dettagli determinanti sui piazzati e nelle transizioni.
- Juventus e Roma arrivano da tre pareggi consecutivi in Serie A: non accadeva da metà anni ’80.
- Negli ultimi 10 incroci di campionato, la Roma ha vinto una sola volta contro la Juventus (5N, 4P), firmata Mancini nel marzo 2023.
- Allo Stadium la Juventus ha vinto 11 delle ultime 14 con la Roma, tenendo la porta inviolata in 10 casi; più equilibrio però nelle tre sfide più recenti.
- La Juventus potrebbe infilare due successi di fila sotto la stessa gestione tecnica per la prima volta da settembre.
- Roma formato trasferta: 12 vittorie nelle 17 uscite del 2025 in A (2N, 3P), passo da record recente.
- Allo Stadium i bianconeri sono imbattuti da 11 partite di A (8V, 3N), ma tre pareggi nelle ultime cinque casalinghe.
- Le avversarie della Roma convertono solo il 5% delle conclusioni: difesa e portiere in stato di grazia.
- Jonathan David è al momento poco presente nei tiri: digiuno prolungato in campionato europeo, fattore da invertire.
- Soulé e Yildiz combinano gol e assist con volumi da leader under-21 del torneo: creatività e strappi per spaccare le difese.
- Wesley ha già timbrato tre reti: per un difensore giallorosso è un passo raro nel girone d’andata degli ultimi 45 anni.
Le statistiche stagionali di Juventus e Roma
Possesso quasi speculare: Juventus 57.1%, Roma 57.5%. I bianconeri tirano di più (163 conclusioni, 77 in porta) con conversione 11.66%; i giallorossi concedono pochissimo (8 gol subiti, 7 clean sheet) e pressano con PPDA più aggressivo (9.6 vs 11.6). Passaggi più puliti per la Juve (86.78% di precisione), mentre la Roma capitalizza con cinismo e blocco basso organizzato.
Top individuali: per la Juventus miglior marcatore Yildiz (5), poi Vlahovic (3); assistman Yildiz (4). Più ammonito: Koopmeiners (5). Clean sheet portiere: Di Gregorio 5. Per la Roma guida marcatori Soulé (4), quindi Pellegrini e Dovbyk (2); assistman Soulé (3). Più ammonito: Mancini (4). Clean sheet portiere: Svilar 7.
|Juventus
|Roma
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|7
|10
|Pareggi
|5
|0
|Sconfitte
|3
|5
|Gol fatti
|19
|16
|Gol subiti
|14
|8
|Clean sheet
|5
|7
|Possesso palla (%)
|57.1
|57.5
|Tiri totali
|163
|147
|Tiri in porta
|77
|71
|Precisione passaggi (%)
|86.78
|83.22
|Ammonizioni
|22
|31
|Espulsioni
|1
|1
|PPDA
|11.6
|9.6
|Top marcatori
|Yildiz 5
|Soulé 4
|Miglior assistman
|Yildiz 4
|Soulé 3
|Clean sheet portiere
|Di Gregorio 5
|Svilar 7
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Juventus-Roma e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.45.
- Dove si gioca Juventus-Roma?
-
All’Allianz Stadium di Torino.
- Chi è l’arbitro di Juventus-Roma?
-
Simone Sozza; assistenti Baccini–Perrotti, IV Sacchi, VAR Ghersini, AVAR Mazzoleni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.