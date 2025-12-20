Juventus-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Roma di Serie A 2025-26, 16a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Serata da big match all’Allianz Stadium: Juventus e Roma si sfidano sabato 20 dicembre 2025 alle 20.45 per la 16a giornata di Serie A. I bianconeri sono 5° con 26 punti in 15 gare (7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte; 19 gol segnati, 14 subiti), i giallorossi 4° a quota 30 (10 vittorie e 5 sconfitte; 16 gol fatti, 8 incassati). Torino fa da cornice a un incrocio pesante per la corsa Champions. Juventus solida in casa (12-6 il parziale interno delle reti), Roma efficace in trasferta (8 gol fatti, 4 subiti): dettagli e compattezza possono fare la differenza.

Probabili formazioni di Juventus-Roma

Si va verso una Juventus col 3-4-2-1: senza lo squalificato Koopmeiners e con le assenze di Vlahovic, Milik, Gatti e Pinsoglio, Di Gregorio dovrebbe guidare da dietro una linea con Kalulu, Bremer e Kelly. A tutta fascia possibile preferenza per McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram in mezzo; davanti, fantasia a supporto di Openda con Conceição e Yildiz che potrebbero partire dall’inizio.

La Roma di De Rossi (3-4-2-1) dovrebbe confermare Svilar tra i pali e la cerniera Çelik–Mancini–Hermoso. Sulle corsie, opzione Wesley e Rensch; in mediana Cristante con Koné. Sulla trequarti Soulé e Pellegrini a sostegno di Ferguson, complice l’indisponibilità di Dovbyk.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Openda.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Gli indisponibili di Juventus-Roma

Capitolo assenze: la Juventus perde peso in avanti con Vlahovic e Milik out, oltre a una pedina difensiva come Gatti. Ai box anche Pinsoglio; in più, spicca la squalifica di Koopmeiners che toglie qualità e calci piazzati. La Roma rinuncia a Dovbyk, privandosi di profondità e fisicità in area: servirà un Ferguson pragmatico e il supporto dei trequartisti per compensare.

Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Gatti (infortunio al ginocchio). Squalificati: Koopmeiners (cumulo di ammonizioni).

– Infortunati: (infortunio al polpaccio), (infortunio al polpaccio), (infortunio all’inguine), (infortunio al ginocchio). Squalificati: (cumulo di ammonizioni). Roma – Infortunati: Dovbyk (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Juventus in risalita con pragmatismo e solidità, Roma capace di strappi importanti ma con qualche frenata contro avversari di rango. Forma recente che racconta equilibrio: bianconeri efficaci nei finali tirati, giallorossi granitici dietro e letali in ripartenza.

Juventus x x ok ko ok Roma ok ok ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha raccolto 8 punti; la Roma ne ha fatti 9. Questo il dettaglio:

Juventus

Juventus-Torino 0-0; Fiorentina-Juventus 1-1; Juventus-Cagliari 2-1; Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1.

Roma

Roma-Udinese 2-0; Cremonese-Roma 1-3; Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0.

L’arbitro di Juventus-Roma

Dirige Sozza; assistenti Baccini – Perrotti, IV Sacchi, VAR Ghersini, AVAR Mazzoleni. In questa Serie A per Simone Sozza: 7 gare arbitrate, 177 falli fischiati, 19 gialli, 3 doppi gialli, 5 rossi e 3 rigori concessi (media 3.8 ammonizioni a partita). Dati che suggeriscono una direzione rigorosa sui contatti e poca tolleranza sulle proteste.

Informazioni interessanti sul match

La storia recente racconta equilibrio: tre pareggi di fila tra Juventus e Roma hanno frenato un trend storicamente favorevole ai bianconeri allo Stadium, dove però i giallorossi hanno spesso reso la vita difficile con partite a punteggio basso. La squadra di Allegri (o la guida tecnica attuale bianconera) cerca continuità dopo due successi nelle ultime tre, mentre la Roma vola in trasferta in tutto il 2025. I numeri difensivi spiegano tanto: appena 8 gol subiti dai giallorossi fin qui, percentuali di realizzazione concesse minime e un Svilar in grande forma; dall’altra parte, la Juve rimane difficilissima da scardinare, con letture preventive puntuali e un Di Gregorio spesso decisivo. Occhio alle stelle emergenti: Yildiz e Soulé uniscono creatività e ultimo passaggio, armi chiave per accendere una sfida che promette equilibrio e dettagli determinanti sui piazzati e nelle transizioni.

Juventus e Roma arrivano da tre pareggi consecutivi in Serie A: non accadeva da metà anni ’80.

e arrivano da tre pareggi consecutivi in Serie A: non accadeva da metà anni ’80. Negli ultimi 10 incroci di campionato, la Roma ha vinto una sola volta contro la Juventus (5N, 4P), firmata Mancini nel marzo 2023.

ha vinto una sola volta contro la (5N, 4P), firmata nel marzo 2023. Allo Stadium la Juventus ha vinto 11 delle ultime 14 con la Roma , tenendo la porta inviolata in 10 casi; più equilibrio però nelle tre sfide più recenti.

ha vinto 11 delle ultime 14 con la , tenendo la porta inviolata in 10 casi; più equilibrio però nelle tre sfide più recenti. La Juventus potrebbe infilare due successi di fila sotto la stessa gestione tecnica per la prima volta da settembre.

potrebbe infilare due successi di fila sotto la stessa gestione tecnica per la prima volta da settembre. Roma formato trasferta: 12 vittorie nelle 17 uscite del 2025 in A (2N, 3P), passo da record recente.

formato trasferta: 12 vittorie nelle 17 uscite del 2025 in A (2N, 3P), passo da record recente. Allo Stadium i bianconeri sono imbattuti da 11 partite di A (8V, 3N), ma tre pareggi nelle ultime cinque casalinghe.

Le avversarie della Roma convertono solo il 5% delle conclusioni: difesa e portiere in stato di grazia.

convertono solo il 5% delle conclusioni: difesa e portiere in stato di grazia. Jonathan David è al momento poco presente nei tiri: digiuno prolungato in campionato europeo, fattore da invertire.

è al momento poco presente nei tiri: digiuno prolungato in campionato europeo, fattore da invertire. Soulé e Yildiz combinano gol e assist con volumi da leader under-21 del torneo: creatività e strappi per spaccare le difese.

e combinano gol e assist con volumi da leader under-21 del torneo: creatività e strappi per spaccare le difese. Wesley ha già timbrato tre reti: per un difensore giallorosso è un passo raro nel girone d’andata degli ultimi 45 anni.

Le statistiche stagionali di Juventus e Roma

Possesso quasi speculare: Juventus 57.1%, Roma 57.5%. I bianconeri tirano di più (163 conclusioni, 77 in porta) con conversione 11.66%; i giallorossi concedono pochissimo (8 gol subiti, 7 clean sheet) e pressano con PPDA più aggressivo (9.6 vs 11.6). Passaggi più puliti per la Juve (86.78% di precisione), mentre la Roma capitalizza con cinismo e blocco basso organizzato.

Top individuali: per la Juventus miglior marcatore Yildiz (5), poi Vlahovic (3); assistman Yildiz (4). Più ammonito: Koopmeiners (5). Clean sheet portiere: Di Gregorio 5. Per la Roma guida marcatori Soulé (4), quindi Pellegrini e Dovbyk (2); assistman Soulé (3). Più ammonito: Mancini (4). Clean sheet portiere: Svilar 7.

Juventus Roma Partite giocate 15 15 Vittorie 7 10 Pareggi 5 0 Sconfitte 3 5 Gol fatti 19 16 Gol subiti 14 8 Clean sheet 5 7 Possesso palla (%) 57.1 57.5 Tiri totali 163 147 Tiri in porta 77 71 Precisione passaggi (%) 86.78 83.22 Ammonizioni 22 31 Espulsioni 1 1 PPDA 11.6 9.6 Top marcatori Yildiz 5 Soulé 4 Miglior assistman Yildiz 4 Soulé 3 Clean sheet portiere Di Gregorio 5 Svilar 7

FAQ Quando si gioca Juventus-Roma e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.45. Dove si gioca Juventus-Roma? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Roma? Simone Sozza; assistenti Baccini–Perrotti, IV Sacchi, VAR Ghersini, AVAR Mazzoleni.