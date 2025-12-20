Spalletti si gode la vittoria sulla Roma: "E' il motivo per cui sono alla Juve". Gasp, che bocciatura a Ferguson

Il tecnico dei bianconeri è convinto del valore della sua squadra e vede un futuro luminoso. Ma è così pure per il collega romanista, che tuttavia fa una cruda analisi del presente.

Dopo il Bologna la Juventus batte anche la Roma ributtandosi a pieno diritto nella lotta Champions. I giallorossi pagano l’emergenza difensiva che ha costretto Gian Piero Gasperini a ridisegnare completamente il reparto. Per i capitolini diventano 6 le sconfitte in campionato e sono tante. In compenso, Luciano Spalletti si può godere i passi avanti compiuti dalla sua squadra confidando che i segnali positivi perdurino nel tempo.

Spalletti e il perché ha sposato il bianconero

“Sono contento perché vincere queste partite qui sono mezze imprese. E’ chiaro che bisogna alzare il livello di continuità, ogni tanto spegniamo e abbiamo delle pause“. Da Napoli a stasera per la Juve è cambiato il mondo ma che sarebbe accaduto, Luciano Spalletti lo sapeva già: “Ma questo è il motivo per cui sono venuto qua: i giocatori hanno delle qualità che dobbiamo far diventare totali. Yildiz stasera si è messo basso anche lui per difendere, dopo un primo tempo in cui ha sofferto la marcatura a uomo. Quando esci fuori da queste guerre individuali, ti conquisti lo spazio per fare male“.

Segnali da Openda: la Juve ha un nuovo numero 9?

Ha cambiato marcia Lois Openda, autore oggi di una prestazione di ottimo livello a prescindere dal gol. L’ex attaccante del Lipsia ha raccontato di essere vicino al suo prime, dal momento che la fiducia che sta sentendo dall’ambiente è maggiore. Il numero 20 della Juventus ha elogiato Luciano Spalletti, che in allenamento corregge ogni possibile errore aiutando la squadra a migliorare. Di contro, vanno registrati i pochi minuti concessi a Jonathan David a testimonianza di come il vero problema non sia il parmigiano sullo spaghetto a vongole.

Gasperini indica la vera misura della Roma

Per Gian Piero Gasperini la partita è stata decisa dagli episodi. Dopo il doppio vantaggio la Juventus si è abbassata gestendo il risultando e complicando i piani della Roma, protagonista comunque di un incontro ben giocato. Le sconfitte con le big? La motivazione del tecnico capitolino è chiara: “Siamo un gradino sotto a queste squadre ma è evidente: non è che scopro l’acqua calda. Ma ci sono tutte le possibilità per sviluppare qualcosa di buono qui. Abbiamo calciatori che stanno facendo qualcosa di straordinario“. In attacco le gerarchie sono definite: “Quelli che hanno giocato titolari oggi sono i titolari veri, quelli che io preferisco“.

Un tema importante è stato anche il mercato: “Ovviamente per noi è un’opportunità e se abbiamo perso contro Inter, Milan, Juventus e Napoli e perché ci manca qualcosa”. Poi la bocciatura netta nei confronti di Ferguson: “Se devo scegliere tra lui e Dybala scelgo tutta la vitta Dybala, non per forza il centravanti deve essere uno alto un metro e novanta”.