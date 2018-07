Juventus-Ronaldo, chiesto l'intervento della magistratura

Il pazzesco affare Cristiano Ronaldo – Juventus (400 i milioni di euro complessivi sborsati dalla Vecchia Signora) continua a far discutere. Il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in una nota ha chiesto l'intervento della magistratura per verificare la sostenibilità dell'operazione.

"Contratto immorale e vergognoso per un Paese civile. Chiediamo alla magistratura di verificare la correttezza dell’operazione, accertandone la sostenibilità ai fini del bilancio della società bianconera", è la nota all'Ansa del presidente Carlo Rienzi.

"Si tratta di una delle operazioni calcistiche più costose di sempre,105 milioni di euro pagati dalla Juve per il trasferimento del giocatore, più uno stipendio pari a 31 milioni di euro netti a stagione, della durata di 4 anni. Numeri record che si scontrano con la realtà vissuta da milioni di italiani, sempre più in difficoltà economiche, con le famiglie che non riescono a pagare mutui e bollette e arrivare alla fine del mese, come testimoniato dall’Istat. L’Istituto di statistica ha infatti registrato un abnorme incremento dei cittadini in condizione di povertà assoluta, il cui numero sale a oltre 5 milioni di individui nell’ultimo anno, il dato più alto mai registrato nel nostro paese".

"Non mettiamo in dubbio le doti e il valore del giocatore, ma il mondo del calcio è oramai fuori controllo e ha portato i compensi e le operazioni di acquisto dei calciatori a livelli astronomici, tali da mettere a rischio i bilanci delle società. Per tale motivo crediamo che la magistratura debba verificare la correttezza dell’operazione Ronaldo, accertandone la sostenibilità ai fini del bilancio della Juventus".

Il commento di Federico Bellono, segretario generale della Fiom torinese: "Come tifoso non posso che essere contento dell’acquisto di Ronaldo. Potrebbe rappresentare un’opportunità anche per Torino. Certo che parliamo di compensi economici totalmente fuori misura, e anche immorali, rispetto ad esempio a quanto guadagna un operaio di Fca: circa 1.600 volte in più". Allo stabilimento Fca di Melfi è stato proclamato uno sciopero di due giorni dopo l'annuncio dell'arrivo del fuoriclasse.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 12:35