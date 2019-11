Juventus, Ronaldo furente pianifica la riscossa: il retroscena

Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento complicato alla Juventus. Il calo di prestazioni in bianconero si riflette nei numeri, molto inferiori alla sua abituale media stagionale, e sta facendo preoccupare tanti tifosi.

Inoltre le voci di un sesto Pallone d'Oro in arrivo per Lionel Messi, con sorpasso finale proprio nei confronti di CR7, certo non sono state accolte con serenità dall'ex stella di Real Madrid e Manchester United.

Secondo fonti del suo entourage però, riportate da Tuttosport, dietro all'attuale momento no del cinque volte Pallone d'Oro ci sarebbe un piano ben preciso per un ritorno alla grande in primavera. L'obiettivo dell'attaccante portoghese, infatti, sarebbe quello di presentarsi in perfetta forma da marzo in avanti, quando la stagione, e soprattutto la Champions League, entreranno nel momento decisivo.

Intanto Ronaldo si gode un altro riconoscimento: lunedì sera verrà premiato al Gran Galà AIC come miglior giocatore della scorsa Serie A.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il portoghese avrebbe vinto il premio che verrà assegnato al Gran Galà del Calcio AIC di lunedì sera a Milano. E' il settimo trionfo bianconero negli ultimi 8 anni: lo scorso anno vinse Mauro Icardi, che interruppe la striscia di vittorie di giocatori della Juventus: Pirlo tre volte, Bonucci, Tevez e Buffon.

Ronaldo entrerebbe anche nel nel miglior 11 del campionato. Insieme a lui nel tridente in attacco Quagliarella e Zapata, a centrocampo Pjanic, Barella e uno tra Zielinski e Fabian. Handanovic miglior portiere, Cancelo, Chiellini, Koulibaly e Kolarov i migliori difensori.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 11:03