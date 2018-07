Juventus-Ronaldo, il retroscena mondiale è sorprendente

E’ stato lo stesso Cristiano Ronaldo a cercare la Juventus, e non il contrario. Secondo quanto riporta Premium Sport, l’attaccante del Real Madrid ha incontrato prima del ritiro del Portogallo in vista del Mondiale in Russia niente meno che Fabio Paratici, uomo mercato del club bianconero.

CR7 si sente da tempo vittima del fisco spagnolo ed ha accusato il club blanco di non averlo tutelato, come invece ha fatto il Barcellona con Lionel Messi: questo è stato uno dei fattori principali del suo addio ai madridisti. Alla Juve Ronaldo chiede 30 milioni netti di ingaggio a stagione, per un totale di 120 milioni in quattro anni.

I bianconeri secondo la stampa di mezza Europa sono in chiaro vantaggio, ma non è da escludere l’ipotesi Manchester United. Nessun problema per il cartellino: la clausola da un miliardo di euro è stata cancellata per certi mercati e abbassata a una cifra non ancora svelata tra i 100 e i 150 milioni. In Spagna le prime pagine sono dominate da Ronaldo: Sport dedica la prima pagina titolando “Lo vendono. Porte aperte a Cristiano: Florentino Perez è disposto ad accettare un’offerta da 100 milioni di euro per cederlo alla Juventus. Il giocatore vuole andarsene: l’ambiente intorno al calciatore conferma la trattativa per il trasferimento e spera che presto l’operazione bomba dell’estate arrivi alla chiusura”.

Intanto monta l’entusiasmo dei tifosi juventini, frenato a stento dall’amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta, che ha parlato di “suggestione”.

Dovesse davvero arrivare Ronaldo, il primo indiziato a partite in casa Juventus sarebbe chiaramente Gonzalo Higuain, che potrebbe vestire nella prossima stagione la maglia del Chelsea e ritrovare a Londra niente meno che il suo ex allenatore al Napoli Maurizio Sarri, con cui ha reso al meglio nella stagione 2015/2016 (38 reti in 42 partite tra campionato e coppe).

