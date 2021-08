Juventus, Ronaldo in panchina: la spiegazione di Nedved

Ai microfoni di Dazn, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha spiegato l’esclusione di Ronaldo dai titolari con l’Udinese: “Cristiano Ronaldo in panchina? Non bisogna cercare sensazioni: è stata una scelta condivisa con il giocatore”.

“È normale che a inizio stagione la condizione non sia al top – ha aggiunto Nedved -. È un discorso che riguarda tutta la rosa. Anche Chiellini, campione d’Europa, è in panchina. Allegri sta mettendo in campo la squadra migliore. Ronaldo resta alla Juve? Assolutamente sì”.

OMNISPORT | 22-08-2021 18:28