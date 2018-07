Juventus-Ronaldo: per i bookmakers è fatta

L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi sostiene che abbia già firmato, da Spagna e Portogallo invece rivelano che a ore sarà data l’ufficialità del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. La situazione, dunque, resta ancora caldissima, anche sulle lavagne dei bookmaker, dove l’affaire CR7 continua a tenere banco. Anche i quotisti, sulla scorta dei rumours, sono convinti che l’affare si farà: l’opzione che vede CR7 alla Juve è calata drasticamente sul tabellone di una importante casa italiana.

Appena 48 ore fa era a 6,00 poi, spiega Agipronews, è passata a 4,50 per arrivare oggi a 1,30. La Juve, dunque, è la squadra favorita per il suo futuro e ha scavalcato la possibilità che il portoghese rimanga al Real, data a 2,25. Restano plausibili, ma molto distanziate, altre opzioni di cui pure si parla da quando CR7 ha seminato dubbi sul suo futuro. Il Paris Saint Germain è a 6,50, a 9,00 il Manchester United, mentre si punta a 33,00 sullo sbarco nel campionato cinese o in quello statunitense.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 11:50