Juventus, Ronaldo può portare un altro fenomeno

In comune con la Juventus ha la delusione per l’andamento delle cose in Europa. I bianconeri sono stati eliminati dall’Ajax in Champions, mentre a Joao Felix è andata peggio dato che la sua tripletta nell’andata dei quarti di Europa segnata con il Benfica contro l’Eintracht Francorforte nella partita finita 4-2 è stata vanificata dalla vittoria al ritorno per 2-0 dei tedeschi, che in semifinale se la vedranno con il Chelsea di Maurizio Sarri.

Le Aquile, proprio come capitato ai bianconeri, potrebbero consolarsi con la vittoria del campionato, nel testa a testa con il Porto, ma di sicuro a fine stagione si consoleranno con l’incasso record per la cessione del gioiellino classe ’99.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester City pareva avercela fatta, bruciando la concorrenza di vari club, tra i quali la Juventus, ma nella giornata di Pasquetta “A Bola” ha rilanciato con forza la candidatura della Juventus.

I bianconeri potrebbero contare su uno sponsor d’eccezione, manco a dirlo Cristiano Ronaldo, che avrebbe dato il proprio benestare all’operazione. A favorire il tutto ovviamente sarebbe anche la presenza di Jorge Mendes, agente di entrambi i calciatori.

Fin qui tutto bello, ma il problema è rappresentato dai costi, perché il Benfica non si vuole sedere al tavolo delle trattative, accettando solo il pagamento dell’intero ammontare della clausola rescissoria, pari a 120 milioni.

Al momento il City resta in vantaggio, con Psg e Real Madrid a ruota, ma a Torino sperano che Mendes possa convincere il Benfica a fare un prezzo speciale per un giocatore che sembra avere le stigmate del fuoriclasse.

Seconda punta rapida e tecnica, a dispetto del metro e ottanta di altezza, può agire anche alle spalle degli attaccanti. Prodotto del vivaio del Porto è arrivato al Benfica nel 2015, esordendo in prima squadra l’anno dopo ad appena 17 anni.

