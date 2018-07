Juventus-Ronaldo, salta la festa: ecco perché

Salta la festa di benvenuto del popolo della Juventus a Cristiano Ronaldo. Non ci saranno eventi all’aperto, né una presentazione in pompa magna allo Stadium, tra giochi di luce e musica, come sostenevano le indiscrezioni in mattinata.

Alcune difficoltà pratiche e organizzative hanno impedito di allestire l’evento: nella mattinata di giovedì è stato comunicato a tutte le componenti organizzative esterne al club di fare un passo indietro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la decisione non è legata a motivi di ordine pubblico.

Il cinque volte Pallone d’Oro sbarcherà in ogni caso lunedì mattina a Torino, sosterrà le visite mediche al J Medical e verrà presentato ufficialmente alla stampa, ma non al pubblico, allo Stadium. Il bagno di folla ci sarà comunque: l’entusiasmo degli juventini è alle stelle, come testimoniano le file agli Juventus Store per le maglie e i gadget del fenomeno. Si aspetta una folla all’arrivo a Caselle e poi alla Continassa.

Dopo la conferenza stampa il fuoriclasse farà un tour dello J Museum e stamperà la sua prima maglia bianconera presso lo J Store dello stadio.

L’ad Marotta in un’intervista al Corriere della Sera ha illustrato il retroscena dell'”acquisto del secolo”. “Questo colpo è frutto di grande gioco di squadra e la squadra è formata dagli azionisti e da Cristiano Ronaldo stesso. È stato lui a scegliere la Juventus e a credere per primo nell’operazione. Appena abbiamo capito che c’era la possibilità l’abbiamo sfruttata, è iniziato tutto con l’operazione Cancelo, il cui procuratore è Mendes. Cristiano è felicissimo di giocare per una delle migliori squadre al mondo e vivrà al centro di Torino”, ha scritto in un’intervista al Corriere della Sera.

“Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juve. – ha affermato l’agente di CR7, Mendes – Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo, ha già deciso dove vivrà, è un bellissimo attico nel centro di Torino”.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 16:25