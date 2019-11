Juventus: Ronaldo-Sarri, indiscrezione su un faccia a faccia

Cristiano Ronaldo scende in campo stasera con la maglia del Portogallo contro la Lituania, e la Juventus incrocia le dita. L'attaccante bianconero ha lasciato Torino in non perfette condizioni fisiche, come sostenuto da Sarri, ma il ct dei lusitani Fernando Santos in conferenza stampa ha negato qualsiasi problema, confermando che CR7 scenderà in campo.

Il problema al ginocchio è reale: secondo la Gazzetta dello Sport il cinque volte Pallone d'Oro si è fatto male prima di Juventus-Genoa, e da allora si è allenato con meno intensità rispetto ai compagni: le partite giocate contro Lokomotiv e Milan avrebbero peggiorato la situazione. Ora il mondo bianconero seguirà con ansia la gara di stasera, che invece Ronaldo sta affrontando con serenità, visto il largo sorriso con cui si è allenato durante la seduta con i suoi compagni di nazionale.

Dal Portogallo intanto arrivano indiscrezioni sullo screzio tra Sarri e Ronaldo nel post partita di Juventus-Milan, quando CR7 ha lasciato in fretta e furia lo stadio dopo la sostituzione con Dybala al 10' del secondo tempo. Secondo quanto riporta il quotidiano Correio da Manhã, Ronaldo avrebbe effettivamente già parlato con l'allenatore toscano, chiarendosi subito e chiudendo così definitivamente il caso.

Una indiscrezione che al momento non viene confermata da fonti in arrivo da Torino: su quanto successo si ritornerà dopo la pausa delle Nazionali, quando arriverà un incontro di chiarimento tra il giocatore, lo stesso Sarri e alcuni elementi della dirigenza, tra cui Pavel Nedved.

Secondo le voci, lo spogliatoio bianconero non avrebbe reagito male al comportamento del portoghese, che sarebbe invece stato già perdonato dai compagni.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 11:08