Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi. L'attaccante della Juventus, che ha dato forfait per la gara con il Brescia a causa di un fastidio all'adduttore, ha lavorato regolarmente con i compagni e sabato sarà a disposizione per la partita contro la Spal.

Assente Alex Sandro per motivi familiari, potrebbe non farcela a ritornare in tempo per la partita contro gli estensi.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 20:44