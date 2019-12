Daniele Rugani può lasciare la Juventus a gennaio. Secondo il Telegraph, il club bianconero ha ricevuto un'offerta da parte del Leicester per il centrale ex Empoli, che nelle gerarchie di Sarri occupa l'ultimo posto in difesa, dietro a Bonucci, Demiral e De Ligt.

Rugani non trova spazio e rischia l'esclusione dalla lista Champions, per far posto al rientrante Giorgio Chiellini: è possibile quindi un rilancio in Premier League per il giocatore.

SPORTAL.IT | 23-12-2019 13:11