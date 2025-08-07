Juventus e Sancho in ostaggio di Nico Gonzalez, e occhio all'Inter: Kolo Muani, accordo vicino con il Psg

L'argentino non ha offerte: se non parte, l'attaccante del Manchester non può arrivare e i nerazzurri potrebbero approfittarne se non dovessero arrivare a Lookman

C’è stato un momento in cui sembrava che addirittura potesse aggregarsi alla Juventus nel ritiro in Germania, dove si trovano attualmente i bianconeri. Il nome di Jadon Sancho rimbalzava da giorni con insistenza, eppure nulla si è concretizzato.

Juventus “ostaggio” di Nico Gonzalez

Le vie del calciomercato sono sempre infinite, eppure l’ok del giocatore e il via libera del Manchester United erano lì. Perchè il matrimonio non si è celebrato? Secondo quanto riporta Tuttosport, le ragioni sono essenzialmente due. La prima, intuibile, riguarda la difficoltà di piazzare Nico Gonzalez, che avrebbe dovuto lasciargli il posto in rosa. L’argentino, per il quale i bianconeri vogliono almeno 40 milioni, allo stato attuale non ha offerte, nemmeno dall’Arabia Saudita, dunque lo slot in rosa non si libererà a meno di clamorose sorprese.

Sancho non convince Comolli

Il secondo motivo è connesso alla natura di “sergente di ferro” di Comolli, che nutrirebbe più di qualche dubbio sugli atteggiamenti poco professionali di Sancho: la fama di indisciplinato l’ha accompagnato soprattutto a Manchester, mentre a Dortmund ed al Chelsea non ha avuto problemi di sorta.

Sancho, l’Inter potrebbe inserirsi

Ecco perché la pista si è raffreddata: e non è da escludere che sul giocatore possa piombare l’Inter, se l’affare-Lookman non dovesse chiudersi. Per i nerazzurri sarebbe oltretutto un esborso inferiore, perché basterebbero 25 milioni per acquistare l’ex Borussia Dortmund.

Kolo Muani sta per tornare alla Juve

Si sta invece per sbloccare la trattativa per il ritorno di Kolo Muani in bianconero. Le parti si stanno avvicinando, e con l’addio di Weah la Juventus può aumentare l’offerta al Psg: 10 milioni di euro subito per il prestito oneroso, e almeno 35 per il riscatto. Riscatto che diventerebbe obbligatorio a condizioni non troppo difficili da raggiungere: la speranza è di chiudere ben prima di Ferragosto, in modo che l’attaccante possa aggregarsi ai compagni e partecipare già all’amichevole in famiglia con la Next Gen del 13 agosto.