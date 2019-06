Juventus-Sarri, arriva la svolta

Maurizio Sarri e la Juventus si sono ulteriormente avvicinati. Nella serata di venerdì, secondo quanto riporta Sportmediaset, l'agente dell'ex tecnico del Napoli Fali Ramadani ha incontrato la dirigenza del Chelsea per capire la concreta possibilità di liberare il tecnico.

L'incontro avrebbe avuto esito positivo e c'è da risolvere solo la questione legata alla clausola da sei milioni di euro che tiene legato Sarri al club londinese. Al momento, però, la Juventus starebbe pensando di non versare la cifra bensì colmarla con l'acquisto di Emerson Palmieri, terzino rivitalizzato dal tecnico ex Napoli.

L'accordo con la Juventus, invece, Sarri l'avrebbe già da tempo sulla base di 7 milioni di euro a stagione. Marina Granovskaia, plenipotenziaria del club di Abramovich, è già a conoscenza della volontà di Sarri di cambiare aria e nei prossimi giorni è previsto un incontro proprio con il presidente russo.

Nel post partita della finale di Europa League vinta contro l'Arsenal, l'allenatore di Napoli non ha smentito le voci sui bianconeri: "Abbiamo conquistato la Champions League attraverso la Premier, cosa non semplice perché il campionato è competitivo. Abbiamo perso ai rigori contro il City la finale di Coppa di Lega eliminando il Tottenham, in Europa League abbiamo vinto praticamente tutte le partite e segnato tanto. Da stasera la nostra stagione non è più buona, ma straordinaria. Non era facile ambientarsi così velocemente in un campionato nuovo. Da metà stagione è cresciuto il feeling con i giocatori. Sta diventando una squadra mia".

"Il mio futuro? Adesso festeggiamo da domani tireremo le somme in base a ciò che la società chiederà a me e a ciò che io chiederò alla società. Non dovrebbero esserci problemi, ma in ogni società bisogna confrontarsi a fine stagione. Mi hanno dato per certo alla Roma, al Milan e alla Juventus, finché lo leggo sui giornali non fa gran effetto. I tifosi del Napoli non vogliono che vada alla Juventus? I napoletani sanno l'amore che provo per loro, l’anno scorso ho scelto l’estero per non andare direttamente in una squadra italiana, poi la professione fa fare scelte particolari, ma l'affetto resta comunque".



SPORTAL.IT | 01-06-2019 09:07