Juventus, Sarri fa chiarezza sulle condizioni di Dybala

La Juventus deve ricominciare a correre in campionato dopo il flop in Supercoppa. Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Cagliari di Maran, rivelazione della serie A, fa il punto della situazione partendo dalle condizioni di Paulo Dybala, che venerdì ha svolto una seduta differenziata rispetto ai compagni: "Non ha problemi, ha sostenuto un allenamento differenziato solo perché era stanco. Defaticante per lui, oggi in gruppo".

Sul possibile tridente pesante da schierare contro i sardi: "Vediamo domani, c’è anche Ramsey che sembra in crescita. Sicuramente serve attenzione, i due trequartisti del Cagliari sono pericolosi. Rabiot? Dal punto di vista fisico sembra a posto, ha sempre fornito buoni riscontri, è in crescita ma lascia sempre sensazione di avere potenziale superiore a quello che sta esprimendo".

Sul ritorno di Chiellini: "Procede bene ma è prematuro pensare a lista Champions, troppo presto per avere quadro situazione attendibile".

L'arrivo di Kulusevski: "Grande talento, importante che la società ci sia arrivata prima degli altri. Non spetta a me dire se ci fossero le condizioni per averlo già a gennaio".

De Ligt ultimamente ha perso il posto in favore di Demiral: "Ha avuto periodo complicato tra spalla e adduttori. Ha giocato tantissimo e ha avuto qualche problemino da gestire, con Demiral in buona salute lo abbiamo fatto riposare".

SPORTAL.IT | 05-01-2020 14:57