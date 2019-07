Juventus, Sarri ha deciso il futuro di Higuain: tensioni in vista

Gonzalo Higuain non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La volontà della Juventus è chiara: l'attaccante argentino deve essere ceduto prima della fine della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Fabio Paratici ha comunicato già da giorni al fratello-agente Nicolas la decisione del tecnico toscano: nella prossima settimana verrà deciso il futuro del Pipita.

La Juventus aspetta l'offerta della Roma: il ds dei giallorossi Petrachi incontrerà nuovamente Higuain per convincerlo a trasferirsi nella città Eterna. L'incontro potrebbe avvenire a Torino: l'ex Milan e Chelsea è molto freddo e vuole restare in bianconero in quanto sente di potere essere ancora determinante; gli uomini di mercato della Roma proveranno a convincerlo, e al vertice potrebbe essere presente anche Franco Baldini, che lo conosce bene dopo averlo portato dal River Plate al Real Madrid quando aveva appena vent'anni.

L'Inter è spettatrice interessata: fino a che non si sblocca l'affare, Edin Dzeko non si sposterà da Roma.

In caso dovesse saltare il trasferimento di Higuain, le alternative della Roma portano a Ben Yedder e Mariano Diaz, ma potrebbe restare lo stesso bomber bosniaco, nonostante un'estate passata da separato in casa. Bocciata l'ipotesi Radamel Falcao: il colombiano piace ma ha un ingaggio troppo alto.

Petrachi un mese fa era stato chiaro riguardo al Pipita: "Chi discute Higuain è un pazzo. Potrebbe far comodo alla roma qualora Dzeko andasse via. Se si dovesse aprire qualcosa con la Juve ci sarà comunque bisogno di motivazione da parte del giocatore. Per ritrovare il migliore Higuain non c'è posto migliore della Roma e potrebbe essere un nuovo Batistuta".

SPORTAL.IT | 28-07-2019 12:35